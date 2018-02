España presiona a la UE para no perder ayudas agrarias y de cohesión

España quiere que los presupuestos (el marco financiero multianual, en la jerga imposible de Bruselas) “den forma a una Europa más fuerte e integrada”. Así arranca el documento que fija la posición española en una negociación que se adivina complicada: la Eurocámara y la Comisión pretenden cerrarla en mayo de 2019, antes de las elecciones europeas. En esa negociación hay dos bandos. Los ricos (Holanda, Alemania, Austria y los nórdicos) no quieren aportar un solo euro adicional, aunque Berlín podría cambiar de posición en función del nuevo Gobierno. El grupo denominado cohesión—básicamente, los socios del Este— no quieren perder fondos a la vista de que las distancias entre centro y periferia no dejan de ensancharse. Reino Unido lideró a los ricos en el último acuerdo, en plena crisis europea, que requirió un esprint final de 27 horas seguidas. Pero Londres ya no está. Eso da un rol más prominente a países como Italia (que pide más dinero) y España.

Bruselas quiere convertir los presupuestos en un instrumento político de primera magnitud; para eso hacen falta más fondos y flexibilidad. La Comisión destaca que no habrá “recortes sangrantes” en agricultura y cohesión, que aun así perderán peso a favor de la seguridad y la migración. Hay consenso para dar más margen de actuación al presupuesto, y presión por parte del Norte para imponer condiciones ex ante a la recepción de fondos, según el profesor Mario König.