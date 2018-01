La economía perversa del narcotráfico

La lista de supuestos beneficiados de la “narcoeconomía” es diversa: concesionarios, talleres, inmobiliarias, joyerías… “Gastan mucho. Los días de Reyes ves cosas que no puedes ver en ningún sitio de España; regalos como coches, motos o quads”, explica un policía. Pero, como añade la fiscal Antidroga, “por la boca muere el pez. Se investiga a quien llama la atención”. En todo caso las consecuencias sociales, como explica el antropólogo Manuel Cañestro, son desastrosas. “Aquí las sufrimos todos, aunque la gran mayoría no es narco”, reconoce. Habla de una sociedad atrapada entre el paro y la pobreza: “Es una dualidad, no nos gusta ver sus planeadoras, pero sabemos que si los quitan, La Línea se empobrecerá más sin una alternativa”.