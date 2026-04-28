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Tenis
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MASTERS 1000 DE MADRID

Cuándo juega Rafael Jódar: horarios  y dónde ver el Máster 1000 de Madrid

El madrileño se enfrenta al checo Kopriva por un hueco en los cuartos del Masters de Madrid

Rafael Jódar, en su partido ante Fonseca.AFP7 vía Europa Press (AFP7 vía Europa Press)
El País
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Rafael Jódar ya mira a los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid. Tras despachar al brasileño Joao Fonseca en tres sets, pone su mirada en Kopriva, número 66 en el ranking ATP y otra de las revelaciones del torneo. Con la confianza en alza y el respaldo de la grada madrileña, Jódar afronta este nuevo desafío con ambición, consciente de que cada ronda supone un salto de nivel. En juego no solo está el pase a cuartos, sino también la confirmación de Jódar como una de las irrupciones más prometedoras del tenis actual.

Horario y dónde ver el partido entre Jódar y Kopriva

El encuentro se podrá seguir a través de Movistar Plus este martes a partir de las 16.00.

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