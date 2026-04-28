Cuándo juega Rafael Jódar: horarios  y dónde ver el Máster 1000 de Madrid

El madrileño se enfrenta al checo Kopriva por un hueco en los cuartos del Masters de Madrid

Rafael Jódar ya mira a los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid. Tras despachar al brasileño Joao Fonseca en tres sets, pone su mirada en Kopriva, número 66 en el ranking ATP y otra de las revelaciones del torneo. Con la confianza en alza y el respaldo de la grada madrileña, Jódar afronta este nuevo desafío con ambición, consciente de que cada ronda supone un salto de nivel. En juego no solo está el pase a cuartos, sino también la confirmación de Jódar como una de las irrupciones más prometedoras del tenis actual.

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Horario y dónde ver el partido entre Jódar y Kopriva

El encuentro se podrá seguir a través de Movistar Plus este martes a partir de las 16.00.