Alcaraz anuncia que no disputará el Mutua Madrid Open

El murciano, que se bajó del Godó por una lesión en la muñeca, tampoco disputará el torneo de la capital española

Carlos Alcaraz ha anunciado este viernes que tampoco disputará el Mutua Madrid Open. El murciano, que se bajó hace apenas dos días del torneo Conde de Godó en Barcelona por un problema en su muñeca tras superar la primera ronda, no jugará el torneo de la capital española al igual que el año pasado. "Hay noticias que cuesta muchísimo dar. Madrid es casa, uno de los lugares más especiales del calendario para mí, y por eso me duele tanto no poder jugar aquí por segundo año consecutivo. Me duele especialmente no poder estar delante de mi gente, en un torneo que es tan especial. Gracias por el cariño de siempre y ojalá nos veamos pronto", ha expresado el tenista de El Palmar en sus redes sociales.

[Noticia de última hora. Habrá actualización en breve]