El último ‘circo’ de Medvedev: doble 6-0 y raquetazos al ritmo de “¡oooooooooolé!”

El ruso vuelve a cortocirtuitar, encaja el peor resultado de su carrera y cae a la primera en el Principado, ante Berrettini. El romano, a octavos en 73 minutos

A mediodía, en la pista Rainiero III de Montecarlo rebotan los ¡oooooooolés! de los aficionados. Una escena que, en el tenis, normalmente suele responder al intento de amenizar alguna pausa o avivar algún partido más o menos muerto. Esta vez, sin embargo, la gente jalea al compás de los raquetazos violentos que estrella Daniil Medvedev contra la arena. El ruso, tan formidable como tendente a los cortocircuitos, ya ha perdido para entonces el primer set por 6-0 y va 2-0 abajo en el segundo, y, una vez más, situación común en una superficie que no solo aborrece sino que detesta, no termina de encontrarse. Al compendio de gestos le sigue la reacción, y en última instancia un verdadero descalabro.

Incrédulo y feliz, su rival, Matteo Berrettini, admite: “Es uno de los mejores partidos de mi carrera. Creo que solo he fallado tres golpes en todo el partido”. Al mismo tiempo, Medvedev, décimo en la lista mundial, se retira como si jamás hubiera roto un plato. Era su primer compromiso de la temporada sobre tierra batida y se cierra con un doble 6-0 que finaliza en tan solo 49 minutos. Nunca había encajado un resultado así. Cifras irrisorias: solo ha logrado ganar nueve puntos con su servicio, ocho al resto y ha cometido 27 errores no forzados; un ace, cinco dobles faltas y únicamente un 36% de los saques dentro. Difícil dar con unos registros así. Es el mismo tenista que hace menos de un mes superó magistralmente a Carlos Alcaraz en Indian Wells.

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A comienzos de año triunfó en Brisbane y después en Dubái, y tras un accidentado traslado a la gira norteamericana —al haberse quedado retenido en el emirato a consecuencia de la guerra— logró reingresar en el top-10 después de un 2025 muy decepcionante. Sin embargo, llegó la primavera, llegó la arcilla y llegó el rumbo torcido. Otra vez. Mera ilusión lo de aquel título en Roma, hace tres años. “Siento que puedo hacer grandes cosas”, decía. Él y esta superficie, enemigos irreconciliables. Y eso que el duelo había insinuado otra cosa en el primer juego, con una doble oportunidad de break bien abortada por Berrettini, un hombre al que esta semana parece sonreirle la fortuna: le han bastado 73 minutos para alcanzar los octavos, gracias al abandono de Roberto Bautista el primer día.

Del mismo modo que Medvedev nunca había perdido por 6-0, Berrettini (90º) tampoco había vencido nunca con semejante resultado. “No esperaba algo así”, reconoce. “Pero he seguido concentrado y apretándole. A veces es cuestión de unos pocos puntos al principio; de repente vas un par de breaks arriba y tu bola fluye. Sabía que era su primer partido en tierra y que podía tener algunos problemas”, agrega el romano, quien hace un año ya logró un resultado sonado en el Principado al eliminar a Alexander Zverev. Esta vez fulmina al moscovita, un jugador con un largo historial de malos modos que, una vez más, recibirá un fuerte castigo económico por parte de la ATP.

Seis golpes, 43 segundos

En agosto ya tuvo que pagar 42.500 dólares —36.000 euros, un 40% de lo que percibió por participar— debido a su conducta antideportiva en el US Open, cuando rompió la raqueta, hizo gestos obscenos e interrumpió el partido contra Benjamin Bonzi durante seis minutos. “Hubiera hecho algo peor, pero hay reglas”, indicó luego. Ahora, antes de competir en Montecarlo bromeaba: “No creo que nadie en el mundo pueda decirme algo sobre el tenis en tierra batida que me haga pensar: ¡Guau, cómo no lo sabía antes! Ahora voy a jugar todos los Roland Garros como Nadal…”. Es la historia de un tenista que posee 23 títulos —cantidad más que envidiable— y que, a la vez, sigue dando tumbos. Seis raquetazos en 43 segundos esta vez.

Berrettini, durante el partido. Manon Cruz (REUTERS)

“Tenía la boca llena de tierra desde el tercer juego por el viento, y no me gusta comer tierra”, protestaba en 2023, en el contexto de Roland Garros, donde ha caído en el estreno en seis de sus nueve participaciones. “¿Te gusta revolcarte en la suciedad, como un perro? No te juzgo…”, masculló durante el partido contra Aslan Karatsev en el Foro Itálico, hace cinco años. Ese día, el ruso le solicitó al árbitro: “Gerry [Armstrong], por favor, descalifícame. No quiero estar aquí y es peligroso para todos”.

Medvedev pudo haber llegado a ser un gran campeón, pero ha tenido la mala fortuna de quedar cronológicamente en mitad de dos generaciones superdotadas. Una, la de los Nadal, Federer y Djokovic; con todos ha rebatido, pero a los tres los sufrió; la otra, esta otra que hoy domina por medio de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, quienes también le han negado el paraíso unas cuantas veces. A pesar de todo, el tenista ruso (30 años) ha sido capaz de alcanzar la cima de su deporte (2022), de conquistar la Copa de Maestros (2020) y la Davis (2021), y, también de atrapar ese Grand Slams que se le niega sistemáticamente a otros compañeros de viaje atormentados como, por ejemplo, el alemán Zverev.