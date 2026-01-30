Ir al contenido
OPEN DE AUSTRALIA

Novak Djokovic - Carlos Alcaraz: horario y dónde ver el partido de la final del Open de Australia

El español buscará ante el mayor ganador en Melbourne el único Grand Slam que le falta por conseguir

El País
El País
Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se enfrentan en la final del Australian Open tras superar a Zverev y Sinner en unas semifinales muy peleadas. El español buscará ganar el único Grand Slam que le queda por conseguir ante el serbio, el mayor ganador en Melbourne (10 títulos en 10 finales). Alcaraz, que superó a Zverev entre calambres en la semifinal, necesitará recuperarse físicamente, porque el nivel que dio el balcánico ante Sinner fue muy elevado. ‘Nole’ por su parte buscará ser el hombre más mayor en la historia en ganar el Abierto de Australia con 38 años, y además lo haría venciendo al número dos (Sinner) y uno del mundo (Alcaraz).

Horario y dónde ver la final

El partido se podrá ver el domingo a partir de las 9:30 y se podrá seguir a través de Eurosport, Movistar + y HBO Max.

