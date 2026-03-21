Marc Márquez se impone en la ‘sprint’ del GP de Brasil

Cinco meses y medio después de caer lesionado, Marc Márquez volvió a demostrar que nada ni nadie le frena encima de una moto. El campeón del mundo, un especialista en los trazados de nuevo cuño, recuperó la senda de la victoria con un magnífico triunfo en la sprint del GP de Brasil este sábado. En el renovado y modificado Autódromo Internacional de Goiânia, el piloto de Ducati supo jugar sus cartas mejor que nadie y esperó a la segunda parte de la prueba de 15 vueltas para lanzar su ataque demoledor sobre Fabio Di Giannantonio, que presentó batalla pero tuvo que conformarse con la segunda plaza de un podio completado por Jorge Martín. El piloto madrileño, tras su amargo 2025 plagado de lesiones, se subió por primera vez al cajón con Aprilia.

Con el maldito brazo derecho más asentado, todavía en fase de recuperación tras la rotura de clavícula de octubre en Mandalika, mejor posicionado y más fluido encima de la Desmosedici, Márquez demostró una vez más que la experiencia es un grado, y nadie tiene más que él a la hora de ganar carreras. Es su 16º triunfo en el formato sprint, un dato que le iguala a Martín como el que más victorias ha logrado.

Di Giannantonio partió desde la pole position como un rayo, pero no gestionó los neumáticos y llegó a contar con una ventaja de 1,3 segundos sobre el 93 en el quinto giro. Por detrás, el defensor de la corona se las tuvo en la salida con un Fabio Quartararo heroico con una Yamaha que está para pocas alegrías, pero pronto se desprendió de él para cumplir su plan de carrera. En el ecuador, la diferencia había pasado del segundo a las cinco décimas, y un desliz del italiano abrió la puerta para el adelantamiento definitivo de Márquez a tres giros del final. Un fallo de su compañero Marco Bezzecchi también abrió las puertas del podio a Martín, muy sólido y por fin compenetrado con la máquina de Noale, alegre como el que más tras un sábado magnífico que empezó con una quinta plaza en la cronometrada.

La batalla por la pole fue accidentada, y los principales favoritos se fueron todos al suelo. La curva cuatro se les atragantó a la mayoría, entre ellos Márquez y Di Giannantonio. El piloto del VR46 Ducati sorprendió a propios y extraños llevándose la posición preeminente de la parrilla por segunda vez en su trayectoria en la categoría reina. De entre los llamados a luchar por el título, Bezzecchi cumplió con el segundo mejor crono, mientras el campeón del mundo partirá en tercera plaza el día que puede llegar su victoria centenaria. Mala fue la jornada para el piloto que llegaba líder a la cita, un Pedro Acosta que tan solo pudo ser noveno tanto en la parrilla como la carrera corta y salva por ahora el liderato por dos puntos.

Justo después de la cronometrada fue cuando saltaron todas las alarmas en el circuito de Goiânia, y es que algunos pilotos detectaron un agujero en plena recta de meta, aunque por fortuna no en la trayectoria ideal de las motos. Cuando parecía que la lluvia respetaría el espectáculo, las inundaciones vividas en el trazado a lo largo de la última semana volvieron a golpear de manera inesperada. La organización canceló de inmediato toda la acción en pista y se puso manos a la obra para reparar el peligro.

“Debido a las fuertes lluvias de los últimos días, apareció un surco en la superficie de la pista debido a los movimientos de tierras”, detalló Tomé Alfonso, responsable de seguridad de FIM MotoGP. La sprint se retrasó una hora y 20 minutos, y las sesiones de clasificación del resto de categorías se desplazaron a última hora de la tarde y a primera de este domingo. Si no hay más percances en el trazado, la carrera larga se disputará a las tres de la tarde locales (19.00 horas en España; DAZN).