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Fútbol
LA LIGA

Jornada 31 de LaLiga: horarios y resúmenes de los partidos

El Madrid recibe al Girona, el Barça al Espanyol y el Atlético visita al Sevilla

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé.AFP7 vía Europa Press (AFP7 vía Europa Press)
El País
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La Liga va llegando poco a poco a su fin. En la jornada 31 de la misma, el Real Madrid recibe al Girona en el Bernabéu, el líder, el Barcelona, hará lo mismo con el Espanyol en el Camp Nou. Por otro lado, el Atlético visita a un Sevilla en horas bajas y el Villarreal se las verá con el Athletic de Bilbao en San Mamés.

Real Madrid - Girona (viernes 10, 21:00)

Real Madrid REA
Real Madrid
Girona GIR
Girona

Los de Arbeloa, muy atrás en la lucha por LaLiga, necesitan ganar si no quieren decir adiós a sus pocas opciones de alcanzar al Barça.

Real Sociedad - Deportivo Alavés (sábado 11, 14:00)

R. Sociedad R.
R. Sociedad
Alavés ALA
Alavés

Los txuri urdin quieren establecerse en puestos europeos con una victoria ante los babazorros en Mendizorrotza.

Elche - Valencia (sábado 11, 16:15)

Elche ELC
Elche
Valencia VAL
Valencia

El Elche necesita ganar para salir del descenso mientras que el Valencia quiere los tres puntos para soñar con los puestos europeos.

Barcelona - Espanyol (sábado 11, 18:30)

Barcelona BAR
Barcelona
Espanyol ESP
Espanyol

Los culés quieren dejar todavía más encarrilada LaLiga a costa de un Espanyol que no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos.

Sevilla - Atlético de Madrid (sábado 11, 21:00)

Sevilla SEV
Sevilla
Atlético ATL
Atlético

Los colchoneros quieren los tres puntos para recuperar la tercera plaza mientras que los andaluces necesitan ganar para salir de la zona peligrosa de la tabla.

Osasuna - Betis (domingo 12, 14:00)

Osasuna OSA
Osasuna
Betis BET
Betis

Los andaluces visitan Pamplona con la misión de ganar para defender la quinta plaza, mientras que los rojillos buscan la victoria para acercarse a Europa.

Mallorca - Rayo Vallecano (domingo 12, 16:15)

Mallorca MAL
Mallorca
Rayo RAY
Rayo

El equipo madrileño busca asaltar Son Moix a costa de un Mallorca que necesita ganar para salir de los puestos bajos de la clasificación.

Celta - Oviedo (domingo 12, 18:30)

Celta CEL
Celta
Oviedo OVI
Oviedo

El Oviedo, colista, está obligado a asaltar Balaídos si quiere seguir soñando con la permanencia, mientras que los gallegos buscan los tres puntos para poder entrar en la zona Champions.

Athletic - Villarreal (domingo 12, 21:00)

Athletic ATH
Athletic
Villarreal VIL
Villarreal

Los leones tienen que ganar si quieren seguir soñando con Europa, mientras que el submarino amarillo busca hacer lo mismo para mantener la tercera plaza.

Levante - Getafe (lunes 13, 21:00)

Los azulones quieren seguir aspirando a Europa mientras que el Levante está obligado a ganar para soñar con la permanencia.

Dónde ver la jornada 31 de LaLiga

Todos los partidos se podrán seguir a través de Movistar Plus.

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