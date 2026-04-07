La locura del Bernabéu se queda corta y el Bayern tumba al Madrid

Los alemanes, sólidos y letales, se llevan el primer asalto de los cuartos ante un equipo de Arbeloa compacto que se encendió al verse perdiendo 0-2 y se acercó a la remontada tras un gol de Mbappé y muchas ocasiones

Con todo lo demás ya perdido, el Real Madrid encontró un rato de felicidad paradójica ante el Bayern Múnich. También cuando ya casi parecía que se escapaba todo en los cuartos de la Champions. Pero se vio 0-2 después de muchos minutos sometido y despertó ese espíritu salvaje que tanto enamora al Bernabéu. Abrió las compuertas del arrebato, encendió a la grada y Mbappé logró recortar la desventaja y dejar la eliminatoria algo más abierta para la vuelta del próximo miércoles en Múnich. Deprimido después de dejar escapar la Liga en Mallorca, el Real recuperó su versión comprometida y vibrante, la felicidad del vértigo de su Copa de Europa ante un rival formidable que lo dominó hasta que la ambición insaciable de Kompany dejó el partido abierto al intercambio de golpes y las carreras de Mbappé, Vinicius y Bellingham. El Madrid sonrió un rato al volver a reconocerse, pero quizá se trató de un instante de dicha fugaz, tal vez solo con otro partido por delante en la Champions.

RMA Real Madrid 1 Andrii Lunin, Álvaro Carreras, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen (Éder Militão, min. 61), Antonio Rüdiger, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler (Brahim Díaz, min. 70), Thiago Pitarch (Jude Bellingham, min. 61), Federico Valverde, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior BAY Bayern 2 Manuel Neuer, Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer (Alphonso Davies, min. 68), Serge Gnabry (Jamal Musiala, min. 68), Michael Olise, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic (Leon Goretzka, min. 92), Luis Díaz (Tom Bischof, min. 92) y Harry Kane Goles 0-1 min. 40: Luis Díaz. 0-2 min. 45: Kane. 1-2 min. 73: Mbappé Arbitro Michael Oliver

Tarjetas amarillas Tchouameni (min. 36), Jonathan Tah (min. 69), Luis Díaz (min. 76), Neuer (min. 81), Jamal Musiala (min. 85)

La noche que terminó al galope se había desplegado con la liturgia de lo elevado, un mosaico gigante que los alemanes combatieron con un cántico saltarín que provocó que cimbrease el viejo esqueleto del Bernabéu. Sobre la hierba, el Real compareció transformado. Ante el tonelaje del Bayern no asomó ni pizca de la ligereza con la que se condujo en Mallorca el sábado. Nada que ver. El escenario se había decorado a lo grande y el equipo de Arbeloa se vistió con la seriedad que requería recibir a la escuadra más dañina de Europa y su temible cuarteto: Olise, Gnabry, Luis Díaz y Kane.

Harry Kane celebra el segundo gol del Bayern. Jose Breton (AP)

Se cruzaban dos gigantes en el gran clásico de la Copa de Europa, y se lanzaron a por él con una voracidad enorme. El pelotón de Kompany siempre va hacia delante, ordenado alrededor de la cabeza de Kimmich, siempre a punto de acelerar por los costados, siempre mordiendo muy arriba. Desde el primer instante, como los alemanes clásicos. Tanto, que a los 43 segundos Laimer ya encontró la ocasión de tirar.

En el Madrid nadie se ahorraba nada, con Mbappé agarrando la bandera para cargar hacia Neuer, aplicado como en pocas noches. El equipo de Arbeloa vivía más junto que nunca, con un sistema de generosas ayudas que cegaba cada grieta abierta por Olise contra Carreras, por Gnabry por el centro, por la creatividad de Kimmich. Aguantaban mientras el Bayern se abrazaba a la pelota, con la energía de Thiago, titular otra vez, la entrega de Valverde y la lectura de Tchouameni, que vio una amarilla y faltará en la vuelta en Múnich.

Pese a tener el campo inclinado hacía su portería, el Madrid encontró el modo de presentar un duelo con intercambio de golpes, los que llegaban a partir del control de Kimmich y los que producía el vértigo de Güler, muy acertado en las salidas, iluminado en el último pase a Mbappé, al que dejó mano a mano con Neuer, que venía de una tarde fallona en su liga y acertó ante el francés, o en las llegadas de Vinicius. El Real picaba, pero las ocasiones más nítidas eran del Bayern. Kane dejó a Upamecano a un metro del gol, pero el central no supo rematar. Thiago se equivocó en un pase atrás en su área y Gnabry le pegó a Lunin.

Los alemanes parecían más cerca, pero el Madrid dejaba la impresión constante de estar a medio pase acertado en una contra para disipar el control rival. Hasta que el delicado equilibrio no aguantó más. Luis Díaz corrió a la espalda, Gnabry le filtró el balón y el colombiano burló a Lunin cuando en el cronómetro ya se avistaba el camino al vestuario. Alrededor de ese momento se produjo el derrumbe. Cinco minutos antes del descanso y 21 segundos después. Y eso que el partido se reanudó con el Madrid sacando de centro. Pero la perdió enseguida Carreras, muy superado por el extraordinario Olise. En general y en el lance del 2-0, cuando dejó el balón atrás para que Kane marcara desde fuera del área.

Vinicius ante Neuer, en un momento del partido. Associated Press/LaPresse (APS)

El Madrid se vio ante otro momento europeo desesperado en su casa, a merced de un pegador como el Bayern. Tampoco se arrugó esta vez. Aun sonado, siguió agitando los puños. Vinicius se encontró solo ante Neuer después de un error de Upamecano, pero su tiro se estrelló en el lateral de la red. Quedaba media hora y Arbeloa maniobró desde el banquillo: metió a Bellingham y Militão por Thiago y Huijsen. Aceleraron la agitación. El inglés, impreciso el fin de semana, de repente se había afilado y encontró a Mbappé en el área. Paró Neuer. Luego fue Vinicius el que conectó con el francés, que tiró fuera. Se había abierto esa vía, que terminó de hacer clic con un pase cruzado de Trent que esta vez Kylian sí empujó a la red.

El gol prendió de nuevo la llama del Bernabéu, como en las noches increíbles de 2022, como en la remontada a este mismo Bayern en 2024. Los alemanes seguían empujando y el Real encontraba campo para seguir picando, para seguir rondando. Pero esta vez no se produjo el éxtasis sin sentido de otras noches y el Madrid irá a Múnich en desventaja ante un gigante voraz.