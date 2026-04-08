Así despertó el Madrid contra el Bayern: su mejor partido de la temporada en ataque

Hay algunas frases de Álvaro Arbeloa que la primera vez que se oyen suenan a pie de publicación intensa de Instagram, pero después llega el fútbol y le da la razón. Como la de la influencia de las estaciones. “Cuando llega la primavera este Real Madrid siempre suele dar lo mejor de sí mismo”, dijo el viernes pasado. Al día siguiente, cuando su equipo dejó escapar la Liga en Mallorca, pareció humo de redes, pero asomó el Bayern en el Bernabéu, para los cuartos de la Champions, y ya sí pareció que había llegado esa primavera medio mágica, hasta con chaparrón previo en la ciudad. El Madrid perdió el primer asalto (1-2), pero despachó su mejor partido en ataque de la temporada. Nunca había generado tanto peligro como los 2,37 goles esperados (xG) que valían sus ocasiones según el modelo de Hudlstatsbomb. A un equipo que de media solo ha concedido 1,03 xG en el torneo.

Aquí podría empezar a sopesarse otra sentencia de Arbeloa, justo después del partido: “Podemos hacerle mucho daño al Bayern. Si algún equipo puede ganar en Múnich es el Real Madrid”. Su equipo es el segundo que más peligro le ha generado a los alemanes en esta edición de la Champions. Solo le supera el Arsenal, y en un contexto muy distinto: en noviembre del año pasado, en la quinta jornada de la fase de liguilla del torneo, cuando le derrotó 3-1 en Londres después de generarle 2,63 xG. El equipo de Arteta, que ya lideraba la Premier con siete puntos de ventaja al City, arrolló aquella noche al de Kompany, al que solo permitió 0,66 xG, su cifra más baja del curso. La distancia de aquel partido fue una anomalía muy notable.

El encuentro del Bernabéu, mucho más equilibrado, fue un intercambio de golpes de alto voltaje, con 19 tiros por bando, en el que los alemanes, la escuadra ofensiva más potente de Europa, generaron 2,66 xG, 0,29 más que el Real. La igualdad en la amenaza no se tradujo de manera directa al marcador por la actuación de Manuel Neuer, que realizó ocho paradas, alguna de gran dificultad y con 40 años se llevó el reconocimiento de mejor jugador del partido.

La primavera de la Copa de Europa despertó al Madrid, que este curso no había superado ni una sola vez los 2 xG tampoco en la Liga. También espabiló a su pareja atacante. La conexión Mbappé-Vinicius lleva meses bajo sospecha, pero contra los alemanes concentraron casi todo el peligro, 2.02 xG (1,24 el francés y 0,78 el brasileño).

Además, funcionó con ellos otra pieza sobre cuyo encaje existían también muchas dudas. La entrada de Jude Bellingham en el minuto 62, todavía con 0-2, aceleró el ataque del Madrid. En la primera hora de encuentro, el Madrid generó 1,13 xG. En la última media hora, ya con el inglés en el campo, produjeron 1,24 xG. Un poco más en la mitad de tiempo. El contexto del partido más abierto, también favoreció que destacaran aún más sus características, como explicó Arbeloa: “Es capaz de quitarse de encima esa presión tan agresiva que hace el Bayern, es capaz de conducir y salir de rivales”.

En Mallorca, en unas circunstancias bien distintas, no funcionó igual. Bellingham entró con Vinicius en el 59 y en la última media hora el Madrid solo generó 0,27 xG mientras se le escapaba la Liga. Cambiaba el rival, que defendía el 1-0 mucho más cerrado que el Bayern, pero sobre todo era distinto el espíritu del Madrid, transformado en los cruces de la Champions, y sobre todo contra el Bayern.

En las ocho últimas temporadas, ningún equipo le ha generado más peligro a los alemanes que el Madrid en un partido de eliminatoria de Copa de Europa. El primero fue el de la remontada en la vuelta de la semifinal de 2024, cuando el Real produjo 2,42 xG de los que acabaron saliendo los dos goles de Joselu a partir del minuto 88 que le dieron el pase a la final de Wembley (2-1). Aquella noche los alemanes solo sumaron 0,42 xG.

El segundo partido de eliminatoria de Champions en el que el Bayern ha resultado más vulnerable en los últimos ocho cursos fue el del martes en el Bernabéu. En la línea de lo que anunció Arbeloa mirando a la vuelta en Múnich justo después de perder la ida, nadie ha podido hacer tanto daño al Bayern como el Madrid en los partidos de KO de la Copa de Europa.