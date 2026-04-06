Champions League: horario y dónde ver los partidos de cuartos de final

El Real Madrid recibe en el Bernabéu al Bayern, el Barça al Atlético, el PSG al Liverpool y el Sporting Portugal al Arsenal

La Champions League encara su recta final y esta semana se disputa la ida de los cuartos de final. El Real Madrid recibe al Bayern Munich en el Bernabéu en uno de los clásicos europeos. El Barcelona jugará el primer partido en casa ante el Atlético después de haberse enfrentado hasta en cuatro ocasiones esta temporada. El PSG por su parte recibe la visita del Liverpool, cuyo enfrentamiento deparará las semifinales ante el Madrid o el Bayern. En el último enfrentamiento, el Sporting Portugal recibe al Arsenal en Lisboa.

El Real Madrid recibe al Bayern Munich en el Bernabéu este martes a partir de las 21.00. Los de Arbeloa quieren resarcirse de su derrota el pasado sábado en Son Moix y buscan pelear la Champions ante un rival al que eliminaron en las semifinales hace dos ediciones.

El Sporting Portugal recibe al Arsenal después de lograr una épica remontada ante el Bodo Glimt después del 3-0 de la ida en Noruega. Los de Arteta eliminaron en casa al Leverkusen después del 1-1 de la ida, aunque llegan en horas bajas tras perder la final de la Carabao ante el Manchester City y quedar eliminado de los cuartos de la FA Cup ante el Southampton.

Duelo de españoles en los cuartos de final con la ida en el Camp Nou. Los azulgranas se impusieron el pasado domingo en el partido de Liga por 1-2, aunque la última eliminatoria que jugaron fue en las semifinales de la Copa del Rey, donde se impuso el conjunto rojiblanco tras el 4-0 de la ida en el Metropolitano. El Barça estuvo a punto de igualar la eliminatoria con el 3-0 en el Camp Nou, pero se quedó a las puertas de la final.

Partido de alto voltaje en París entre dos equipos que se vieron las caras el curso pasado en los octavos de final. En aquella ocasión, los de Luis Enrique se acabaron imponiendo y llegaron a ser campeones de la Champions.

Dónde ver los partidos de cuartos de final

Todos los encuentros se podrán ver a través de Movistar+. Además se podrá seguir en directo a los equipos españoles a través de la web de EL PAÍS.