Barcelona - Mallorca en directo | Comienza el partido en el Camp Nou
De Jong descansa y entra Casadó | Los de Flick buscan mantener una jornada más el liderato ante los de Jagoba Arrasate que quieren huir del descenso
El Barcelona y el Mallorca están empatando este sábado en el Camp Nou por la jornada 23 de la Liga. Los de Flick, que salen al partido con Casadó en lugar de Frenkie de Jong, siguen líderes en la competición con un punto más que el Real Madrid y quieren mantener el liderato una jornada más. Enfrente tienen a los de Jagoba Arrasate, en plena lucha por evitar el descenso, que tienen a dos puntos. El conjunto azulgrana llega tras vencer el pasado fin de semana ante el Elche por 1-3 en el Martínez Valero y después de eliminar al Albacete en los cuartos de final de la Copa del Rey para acceder a las semifinales, donde se enfrentará al Atlético en una eliminatoria a doble partido. El técnico alemán sigue sin contar con Pedri y se suma la baja de Raphinha, que tampoco estuvo en el partido copero.
¡Comienza el partido en el Camp Nou!
Pone el balón en juego el Barcelona.
El extremo de 19 años, que pasó un curso por las inferiores del Barça, ha dado el salto en solo dos temporadas del juvenil del Nàstic de Tarragona a debutar en el Bernabéu y ser clave en Son Moix.
Así llegan ambos equipos al partido
¡También hay once en el Mallorca!
Defensa de cinco en el equipo de titular de Arrasate. Pablo Torre y Jan Virgili vuelven al Camp Nou.
XI: Leo Román, Maffeo, Mateu Jaume, Valjent, David López, Mojica, Mascarell, Samu Costa, Pablo Torre, Virgili y Muriqi.
¡Ya hay once del Barcelona!
Flick da descanso a De Jong e introduce a Marc Casadó.
XI: Joan García, Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde, Casadó, Olmo, Lamine Yamal, Fermín, Rashford, Lewandowski.
¡Buenas tardes y bienvenidos al directo del Barcelona - Mallorca!
Los de Flick siguen líderes en la competición con un punto más que el Real Madrid y quieren mantener el liderato una jornada más. Enfrente tienen a los de Jagoba Arrasate, en plena lucha por evitar el descenso, que tienen a dos puntos.
