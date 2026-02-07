Ir al contenido
Fútbol
Barcelona BCN
0
Mallorca MLL
0
6'
1ª parte
En directo

Barcelona - Mallorca en directo | Comienza el partido en el Camp Nou

De Jong descansa y entra Casadó | Los de Flick buscan mantener una jornada más el liderato ante los de Jagoba Arrasate que quieren huir del descenso

J. M. Benítez
J. M. Benítez
El Barcelona y el Mallorca están empatando este sábado en el Camp Nou por la jornada 23 de la Liga. Los de Flick, que salen al partido con Casadó en lugar de Frenkie de Jong, siguen líderes en la competición con un punto más que el Real Madrid y quieren mantener el liderato una jornada más. Enfrente tienen a los de Jagoba Arrasate, en plena lucha por evitar el descenso, que tienen a dos puntos. El conjunto azulgrana llega tras vencer el pasado fin de semana ante el Elche por 1-3 en el Martínez Valero y después de eliminar al Albacete en los cuartos de final de la Copa del Rey para acceder a las semifinales, donde se enfrentará al Atlético en una eliminatoria a doble partido. El técnico alemán sigue sin contar con Pedri y se suma la baja de Raphinha, que tampoco estuvo en el partido copero.

Publicaciones nuevas

¡Comienza el partido en el Camp Nou!

Pone el balón en juego el Barcelona.

Jan Virgili, del fútbol base catalán al despegue en el Mallorca: su valor de mercado se ha cuadruplicado en un año

La Liga

Jan Virgili, del fútbol base catalán al despegue en el Mallorca: su valor de mercado se ha cuadruplicado en un año

Irene Guevara

El extremo de 19 años, que pasó un curso por las inferiores del Barça, ha dado el salto en solo dos temporadas del juvenil del Nàstic de Tarragona a debutar en el Bernabéu y ser clave en Son Moix.

Lee la previa completa aquí.

Así llegan ambos equipos al partido

racha de partidos
  • G
  • G
  • G
  • G
  • P
  • G
  • P
  • G
Goles a favor
por partido2.7360
por partido1.2728
Goles en contra
por partido1.0523
por partido1.5534
Faltas cometidas
por partido11.82260
por partido11.77259
Tarjetas rojas
por partido0.092
por partido0.143
Tarjetas amarillas
por partido1.4131
por partido1.9543
Remates
por partido14.82326
por partido8.36184
Remates recibidos
por partido9.5209
por partido14.41317
J. M. Benítez
J. M. Benítez

¡También hay once en el Mallorca!

Defensa de cinco en el equipo de titular de Arrasate. Pablo Torre y Jan Virgili vuelven al Camp Nou.

XI: Leo Román, Maffeo, Mateu Jaume, Valjent, David López, Mojica, Mascarell, Samu Costa, Pablo Torre, Virgili y Muriqi.

J. M. Benítez
J. M. Benítez

¡Ya hay once del Barcelona!

Flick da descanso a De Jong e introduce a Marc Casadó.

XI: Joan García, Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde, Casadó, Olmo, Lamine Yamal, Fermín, Rashford, Lewandowski.

J. M. Benítez
J. M. Benítez

¡Buenas tardes y bienvenidos al directo del Barcelona - Mallorca!

Los de Flick siguen líderes en la competición con un punto más que el Real Madrid y quieren mantener el liderato una jornada más. Enfrente tienen a los de Jagoba Arrasate, en plena lucha por evitar el descenso, que tienen a dos puntos.

