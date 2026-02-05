Ter Stegen se sincera tras su grave lesión que seguramente le aparte del Mundial: “Esto está siendo especialmente duro para mí”

El guardameta alemán, que pasará por su tercera operación en un año y medio este viernes, ha emitido un comunicado explicando cómo se siente tras su infortunio en el segundo partido con el Girona

“La mayoría de vosotros no me conocéis a nivel personal, así que quiero compartir algo con vosotros”, empieza Marc-André Ter Stegen un comunicado en redes sociales. Hace menos de una semana, el pasado 31 de enero, durante su segundo partido con el Girona ante el Real Oviedo, se lesionaba el isquiotibial izquierdo. El alemán notó molestias durante el encuentro, pero decidió seguir jugando. Las malas noticias llegaron después. Las primeras exploraciones no fueron optimistas, y tras las revisiones médicas, este miércoles se confirmaron los peores presagios: Ter Stegen pasará por quirófano. De nuevo. Por tercera vez en un año y medio. Estará de fuera del terreno de juego varios meses, y aunque el tiempo de baja quedará determinado tras la operación, su sueño de participar en el próximo Mundial como titular podría esfumarse.

“Soy una persona positiva. Siempre he tenido esta mentalidad y la he llevado conmigo en cada reto que he afrontado, pero este está siendo especialmente duro para mí”, comparte el capitán del Barcelona, ahora cedido en el club de Montilivi hasta final de temporada. “Acababa de llegar a Girona, donde desde el primer minuto me trataron con muchísimo cariño y cercanía. Tenía muchas ganas de formar parte del equipo y de ayudar a conseguir nuestro objetivo común. Ahora mi rol ha tenido que cambiar por completo, pero mi apoyo no lo hará”, prosigue.

“Eres un líder. Nos darás mucho”, le dijo Míchel a Ter Stegen en su primer día en la ciudad deportiva. El técnico sentó a Gazzaniga para darle la titularidad al alemán, que salvó un punto en el descuento ante el Getafe, aunque no pudo evitar la derrota ante el Real Oviedo. Había encontrado en Montilivi lo que buscaba: minutos. Sobre todo, tras un calvario de lesiones que le habían apartado del terreno de juego, y haber quedado relegado de la portería del Barça. En poco más de dos años, ya serán cuatro lesiones: espalda, rotura del tendón rotuliano, espalda de nuevo y ahora isquiotibiales. En total, 439 días de baja y 91 partidos perdidos entre el Barça y la selección alemana.

“Como deportistas, nuestra mayor alegría es competir: entrenar y jugar. Tengo que poner todo eso en pausa durante varios meses, ya que he decidido someterme a una operación”, sigue la nota de Ter Stegen. Con ese mismo objetivo también se marchó a Girona, para tener minutos durante el medio año de cesión previsto y así poder tener la regularidad que Julian Nagelsmann le demandó para el Mundial. Pero su sueño de ser titular este verano en la gran cita —que comenzará el 11 de junio— empieza a ser una quimera, sobre todo tras confirmarse que pasará por quirófano: los tiempos son más largos que el de un tratamiento conservador.

“Realmente es muy cruel”, aseguró el seleccionador a la agencia alemana SID. “Marc acababa de volver a jugar y estaba en muy buen camino. Estábamos muy ilusionados por su regreso a la selección. Por ahora, solo importa una cosa: recuperarse, con tranquilidad, y sin presión”, añadió.

“Volveré”, termina su comunicado Ter Stegen. El guardameta vuelve a empezar, de cero, después de que las lesiones no le den tregua y no le permitan volver a disfrutar del fútbol. Algo que lleva buscando mucho tiempo.