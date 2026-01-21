El City, único equipo inglés que se cae de los ocho primeros de la Champions, devuelve el dinero de las entradas a sus hinchas

El Liverpool fue a esperar a Marsella. Contra la tradición que le inculcó Jürgen Klopp, el equipo se instaló en su campo a dejar que el Olympique de Marsella controlara el balón. Así fue que el OM inició las jugadas y soportó los contragolpes hasta que en una falta, tras el descanso, Szoboszlai metió una falta por debajo de la barrera que saltó engañada. No tuvo mucha más historia un partido que confirmó la hegemonía inglesa en el continente. A falta de una última noche de liguilla el miércoles que viene, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Newcastle y Chelsea acabaron la jornada instalados entre los ocho primeros de la Champions. En el selecto grupo que clasifica directamente para octavos, a los ingleses solo les acompañan el Bayern, el Madrid y el PSG. Solo el City, de los representantes de la Premier, se quedó fuera del pelotón de la vía rápida. La derrota ante el Bodo (3-1) el martes inspiró a sus jugadores tanta vergüenza que decidieron devolver el dinero de las entradas a los hinchas.

El partido de Marsella engalanó al Velódromo como de costumbre. Se llenó el campo y el OM jugó al ataque frente a un rival que se ha transformado en un equipo conservador. A falta de refinamiento y atrevimiento en los ataques, Arne Slot, su entrenador, ha replegado a sus jugadores para que sea el rival el que fabrique los espacios. Eso hizo el OM de De Zerbi, con sus tortuosas maniobras de salida de balón. Se expusieron al error Balerdi y Kondogbia, y encaró Mason Greenwood, emocionado ante el reencuentro con sus viejos rivales de la Premier. Pero la empalizada de Van Dijk se mantuvo firme.

Salah regresó a la titularidad en Champions después de dos meses de litigios y ausencias por la Copa de África. Pero su contribución fue escasa. Tan pobre como la de Wirtz en un partido que se decidió en una falta y en un error de Rulli, que se metió el gol en contra en una acción de arremetida de Frimpong. En otros encuentros de la jornada el Newcastle goleó al PSV (3-0), el Bayern se impuso 2-0 al Union Saint-Giloise, el Chelsea venció al Pafos (1-0) y la Juve se afirmó contra el Benfica (2-0).

9.357 libras esterlinas

La derrota del Manchester City, goleado 3-1 el martes por el Bodo Glimt, provocó consecuencias insólitas. “Fue una vergüenza”, confesó Erling Haaland, después de la fantástica actuación del equipo de sus paisanos noruegos. Pep Guardiola pidió a sus jugadores tras el partido que acudieran al rincón de la grada donde les animaron los más de 300 hinchas ingleses desplazados a Noruega. Fue el comienzo de un curioso acto de contrición. Este miércoles, los capitanes del City anunciaron que devolverían a los hinchas el dinero de las 374 entradas vendidas a sus seguidores y registradas por el club. En total, 9.357 libras esterlinas [unos 10.700 euros], 25 libras por billete.

El Glimt, equipo revelación de Europa, recibió al City en la remota localidad noruega de Bodo, al norte del círculo polar. Ganó 3-1 pero pudo ganar 5-1. La respuesta de los jugadores fue devolver el dinero a los seguidores. Los capitanes, Bernardo Silva, Ruben Dias, Rodri y Erling Haaland, publicaron un comunicado: “Nuestros seguidores significan todo para nosotros. Sabemos el sacrificio que hacen cuando viajan alrededor del mundo para apoyarnos y nunca lo damos por seguro. Son los mejores hinchas que hay y reconocemos que hicieron un largo viaje para animarnos en el frío helado del partido en una noche muy difícil para nosotros en el campo. Pagarles el coste de los billetes es lo mínimo que podemos hacer”.