Real Madrid - Levante en directo, el partido de La Liga en vivo
Álvaro Arbeloa se estrena en la competición en el Bernabéu tras caer en la Copa del Rey ante el Albacete
El Real Madrid recibe al Levante este sábado a las 14.00 en el Santiago Bernabéu. Los blancos llegan al encuentro después de una semana para olvidar: cayeron en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona (3-2), Xabi Alonso fue destituido —que provocó el ascenso de Álvaro Arbeloa al primer equipo— y con el nuevo entrenador fueron eliminados de la Copa del Rey ante el Albacete, también por 3-2. Arbeloa recupera a Kylian Mbappé para este encuentro, aunque tiene varias bajas como Militao, Mendy, Trent, Rüdiger, Rodrygo, Lunin y Brahim. El Madrid busca meter presión a un Barcelona que tiene a cuatro puntos. El Levante por su parte, penúltimo de la Liga, necesita los tres puntos para intentar salir del descenso en el que lleva afincado la mayor parte de la temporada.
¡También sale el once del Levante!
Etta Eyong vuelve al once titular de Luís Castro.
XI: Ryan; Toljan, Dela, Matturro, Manu Sánchez; Vencedor, Pablo Martínez, Tunde, Carlos Álvarez; Etta Eyong e Ivan Romero.
¡Sale el once del Real Madrid!
Arbeloa apuesta por Mbappé en punta, que regresa tras su ausencia en Albacete, y por Gonzalo, de nuevo titular ante la baja de Rodrygo.
XI: Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, Vinicius, Mbappé y Gonzalo.
¡Buenas tardes y bienvenidos al directo del partido de Liga entre el Real Madrid y el Levante!
El Real Madrid regresa al Santiago Bernabéu tras una semana negra. La derrota en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona, que provocó la destitución de Xabi Alonso y el ascenso de Álvaro Arbeloa al primer equipo, y la eliminación en la Copa del Rey ante el Albacete han desencadenado una crisis en el equipo blanco.
El Levante por su parte llega como penúltimo clasificado y con máxima necesidad de sumar tres puntos que les acerque a la salida de los puestos de descenso.
