Real Madrid - Levante en directo, el partido de La Liga en vivo

¡Buenas tardes y bienvenidos al directo del partido de Liga entre el Real Madrid y el Levante!

El Real Madrid regresa al Santiago Bernabéu tras una semana negra. La derrota en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona, que provocó la destitución de Xabi Alonso y el ascenso de Álvaro Arbeloa al primer equipo, y la eliminación en la Copa del Rey ante el Albacete han desencadenado una crisis en el equipo blanco.

El Levante por su parte llega como penúltimo clasificado y con máxima necesidad de sumar tres puntos que les acerque a la salida de los puestos de descenso.