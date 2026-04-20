Ciclismo y Colombia, más que un deporte

Portada del libro 'Historia del ciclismo en Colombia', de Marcos Pereda.

Uno de los aspectos más interesantes de las tertulias es que no se sabe cómo van a acabar. Aquella que se celebraba a mediados del siglo XX en una tienda de bicicletas de Bogotá terminó, por ejemplo, en la primera Vuelta a Colombia en Bicicleta. Casi nada. De repente uno de los tertulianos dice que se pueden unir los dos extremos del país recorriendo en bicicleta la distancia entre ambos puntos. Otro dice que, si le demuestran que es posible, se encarga de buscar la financiación y el apoyo necesario. Pero, ¿cómo se demuestra que es posible?. Pues como se demuestra el movimiento en el ciclismo: pedaleando. Así que para allá se fueron. Por caminos que ni tan siquiera el vehículo de apoyo pudo transitar, ascendiendo el Páramo de las letras, que alcanza 3.677 metros de altura y cuya cima se alcanza tras 80 kilómetros de subida por carretera. Lograron el apoyo del periódico El Tiempo y la historia de la prueba comenzó a andar. Hasta ahí, tal vez, un inicio como el de tantas y tantas grandes rondas. La principal diferencia es que todo esto sucedía en Colombia, un país en el que el ciclismo se convirtió en religión y fuente de orgullo nacional.

El libro Historia del ciclismo en Colombia (Libros de Ruta), escrito por el periodista Marcos Pereda, es un apasionante viaje por la trayectoria de la bicicleta en el país americano. Pereda, que tiene las muñecas bien entrenadas de tantos y tantos kilómetros sobre dos ruedas, las pone al servicio de un texto escrito con elegancia y audacia.

El 5 de enero de 1951, 34 jóvenes se presentaron en la sede del diario colombiano después de leer en sus páginas el anuncio de la prueba ciclista. Una prueba que, durante años, sería sinónimo de unidad, descubrimiento del país propio y, lo más importante, de esperanza. Un país con una orografía que daría lugar a los míticos “escarabajos” —apodo que se da a los ciclistas colombianos especializados en escaladas—, criados a gran altitud, preparados para la batalla con un corazón que bombea más rápido. Un país cuyo gobierno publicó, en 1984, un decreto que consideraba el ciclismo “práctica de especial significación deportiva”.