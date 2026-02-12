Jornada 28 de la Euroliga: horarios, resultados y clasificación
El Barça se enfrenta al París, el Madrid al Partizan, el Valencia al Lyon y el Baskonia al Mónaco
La Euroliga va tomando carrerilla con la jornada 28. El Valencia y el Barça quieren asaltar la segunda plaza de la clasificación y acercarse así al líder, el Fenerbahçe, mientras que el Madrid quiere entrar entre los tres primeros. El Baskonia, por su parte, quiere apurar sus opciones de entrar en el top 10. El Barça Basket jugará contra el París Basketball en el Palau Blaugrana, mientras que el Real Madrid visitará al Partizán. El Valencia Basket jugará contra el ASVEL Lyon Villeurbanne en el pabellón Roig Arena y el Baskonia visitará al AS Mónaco.
Valencia - Lyon (jueves 12, 20:30)
El Valencia busca asaltar el segundo puesto de la clasificación ganando a los franceses y con una derrota del Olympiacos.
FC Barcelona - París Basketball (jueves 12, 20:30)
Los azulgrana quiere seguir adelante en la senda de la victoria tras encadenar dos derrotas consecutivas (contra Olympiacos y Fenerbahçe), mientras que doblegó en su último partido por 91-97 al Baskonia.
Mónaco - Baskonia (viernes 13, 19:30)
Un Baskonia perdido en la Euroliga busca ante un buen Mónaco rehacerse con una victoria.
Partizan - Real Madrid (viernes 13, 20:30)
Los de Scariolo quieren colarse en el top 3 de la clasificación de la Euroliga con una victoria a domicilio ante los serbios.
Otros partidos:
Anadolu Efes - Bolonia
Maccabi Tel Aviv - Bayern
Olympiacos - Estrella Roja
Zalgiris - Hapoel Tel Aviv
Panathinaikos - Fenerbahçe
Milano - Dubai
Dónde ver la jornada 28 de la Euroliga
Toda la jornada se podrá seguir a través de Movistar Plus.
