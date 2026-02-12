Jornada 28 de la Euroliga: horarios, resultados y clasificación

Jean Montero entra a canasta en el último partido de Euroliga del Valencia Basket.

El Barça se enfrenta al París, el Madrid al Partizan, el Valencia al Lyon y el Baskonia al Mónaco

La Euroliga va tomando carrerilla con la jornada 28. El Valencia y el Barça quieren asaltar la segunda plaza de la clasificación y acercarse así al líder, el Fenerbahçe, mientras que el Madrid quiere entrar entre los tres primeros. El Baskonia, por su parte, quiere apurar sus opciones de entrar en el top 10. El Barça Basket jugará contra el París Basketball en el Palau Blaugrana, mientras que el Real Madrid visitará al Partizán. El Valencia Basket jugará contra el ASVEL Lyon Villeurbanne en el pabellón Roig Arena y el Baskonia visitará al AS Mónaco.

Valencia - Lyon (jueves 12, 20:30)

Valencia Basket VAL Asvel Villeurbanne AVI Movistar Deportes 20:30 CET

El Valencia busca asaltar el segundo puesto de la clasificación ganando a los franceses y con una derrota del Olympiacos.

FC Barcelona - París Basketball (jueves 12, 20:30)

Barça BAR París Basketball PAR Movistar Deportes 20:30 CET

Los azulgrana quiere seguir adelante en la senda de la victoria tras encadenar dos derrotas consecutivas (contra Olympiacos y Fenerbahçe), mientras que doblegó en su último partido por 91-97 al Baskonia.

Mónaco - Baskonia (viernes 13, 19:30)

AS Monaco MON Baskonia BAS Movistar Deportes 19:30 CET

Un Baskonia perdido en la Euroliga busca ante un buen Mónaco rehacerse con una victoria.

Partizan - Real Madrid (viernes 13, 20:30)

Partizan PAR Real Madrid RMA Movistar Deportes 20:30 CET

Los de Scariolo quieren colarse en el top 3 de la clasificación de la Euroliga con una victoria a domicilio ante los serbios.

Otros partidos:

Anadolu Efes - Bolonia

Maccabi Tel Aviv - Bayern

Olympiacos - Estrella Roja

Zalgiris - Hapoel Tel Aviv

Panathinaikos - Fenerbahçe

Milano - Dubai

Dónde ver la jornada 28 de la Euroliga

Toda la jornada se podrá seguir a través de Movistar Plus.