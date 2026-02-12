Ir al contenido
_
_
_
_
Baloncesto
EUROLIGA

Jornada 28 de la Euroliga: horarios, resultados y clasificación

El Barça se enfrenta al París, el Madrid al Partizan, el Valencia al Lyon y el Baskonia al Mónaco

El País
El País
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

La Euroliga va tomando carrerilla con la jornada 28. El Valencia y el Barça quieren asaltar la segunda plaza de la clasificación y acercarse así al líder, el Fenerbahçe, mientras que el Madrid quiere entrar entre los tres primeros. El Baskonia, por su parte, quiere apurar sus opciones de entrar en el top 10. El Barça Basket jugará contra el París Basketball en el Palau Blaugrana, mientras que el Real Madrid visitará al Partizán. El Valencia Basket jugará contra el ASVEL Lyon Villeurbanne en el pabellón Roig Arena y el Baskonia visitará al AS Mónaco.

Valencia - Lyon (jueves 12, 20:30)

Valencia Basket VAL
Asvel Villeurbanne AVI
Movistar Deportes

El Valencia busca asaltar el segundo puesto de la clasificación ganando a los franceses y con una derrota del Olympiacos.

FC Barcelona - París Basketball (jueves 12, 20:30)

Barça BAR
París Basketball PAR
Movistar Deportes

Los azulgrana quiere seguir adelante en la senda de la victoria tras encadenar dos derrotas consecutivas (contra Olympiacos y Fenerbahçe), mientras que doblegó en su último partido por 91-97 al Baskonia.

Mónaco - Baskonia (viernes 13, 19:30)

AS Monaco MON
Baskonia BAS
Movistar Deportes

Un Baskonia perdido en la Euroliga busca ante un buen Mónaco rehacerse con una victoria.

Partizan - Real Madrid (viernes 13, 20:30)

Partizan PAR
Real Madrid RMA
Movistar Deportes

Los de Scariolo quieren colarse en el top 3 de la clasificación de la Euroliga con una victoria a domicilio ante los serbios.

Otros partidos:

Anadolu Efes - Bolonia

Maccabi Tel Aviv - Bayern

Olympiacos - Estrella Roja

Zalgiris - Hapoel Tel Aviv

Panathinaikos - Fenerbahçe

Milano - Dubai

Dónde ver la jornada 28 de la Euroliga

Toda la jornada se podrá seguir a través de Movistar Plus.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
La vuelta al cole también es para los adultos. ¡Apuesta ahora por tu futuro!
cursos
El talento necesita gestores como tú. Fórmate ahora en RRHH.
cursos
La meta está clara: vender más y mejor. Domina las ventas con este máster.
cursos
De la idea al éxito: dirige las campañas que marcarán tendencia.
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_