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Deportes
MARATÓN DE MADRID

Maratón de Madrid: fecha, horario y recorrido de la carrera

La prueba de ‘running’ celebra su 48ª edición este domingo con cerca de 47.000 corredores en las modalidades de 10K, media maratón y maratón

La maratón de Madrid, en una de sus ediciones anteriores.Fernando Alvarado (EFE)
El País
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Este domingo 26 de abril, Maratón Madrid 2026 se celebrará en la capital como una de las citas deportivas más destacadas del año. Se espera la participación de unos 47.000 corredores, lo que implicará numerosos cortes de tráfico y alteraciones en la movilidad en diferentes zonas de la ciudad.

La jornada comenzará a las 8:00 con la carrera de 10 kilómetros, que tendrá tres salidas escalonadas (8:00, 8:05 y 8:10). Posteriormente, desde las 8:30 saldrán los atletas en silla, y a partir de las 8:45 se iniciarán de forma progresiva tanto la media maratón como el maratón completo. La llegada permanecerá abierta hasta las 16:35, hora en la que se dará por finalizado el evento.

El recorrido de la prueba pasa por algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad, cruzando distritos como Centro, Salamanca, Retiro y Moncloa. La salida estará situada en el Paseo de la Castellana, a la altura de la plaza de San Juan de la Cruz, desde donde los corredores se dirigirán hacia el norte hasta llegar a Plaza de Castilla. A partir de ahí, el circuito continúa en descenso, atravesando varias de las principales vías de la capital. El trazado combina zonas céntricas con tramos más exigentes, alternando grandes avenidas y calles históricas, hasta finalizar en el Paseo de Recoletos.

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