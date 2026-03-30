Nakamura sufre para no perder otra vez, en la 2ª ronda del Candidatos

Jugar partidas rápidas por internet o retransmitir en directo para un ejército de seguidores causa, sin duda, mucha fatiga. Pero no es lo mismo que disputar un torneo de ajedrez clásico frente a rivales durísimos. El estadounidense Hikaru Nakamura, 2º de la lista mundial, hace con mucha frecuencia lo primero y muy poco lo segundo. De ahí que, tras caer en la ronda inaugural ante su compatriota Fabiano Caruana en seis horas, este lunes haya sufrido de nuevo para arrancar un empate frente al ruso Andréi Yesipenko. Todas las partidas terminaron en tablas, pero hubo otras luchas también interesantes.

Casi nadie señalaba como principal favorito a Nakamura, a pesar de que los números decían lo contrario. Y los hechos confirman ese pronóstico: el 2º del escalafón tuvo que pelear durante cinco horas para salvar medio punto ante Yesipenko, 34º del mundo. Es verdad que esas once horas de pelea en total pueden servir de rodaje para que Nakamura mejore mucho su rendimiento en las doce rondas siguientes, pero lo normal es que la derrota ante Caruana, quien este lunes firmó un empate sin mucha historia con negras ante el neerlandés Anish Giri, cuente mucho al final.

El otro combate de alto interés enfrentaba al chino Yi Wei, con blancas, frente al indio Rameshbabu Praggnanandhaa, vencedor de Giri en la víspera. En teoría, era una prueba de fuego para aclarar si Wei está en un gran momento, con capacidad para ganar el torneo como se espera de su inmenso talento. Pero la incógnita sigue viva: el juego fue correcto, de alta calidad técnica, interesante para el análisis, pero poco revelador porque ninguno de los dos quiso arriesgar.

En el torneo femenino, la china Jiner Zhu volvió a firmar la lucha más vibrante. De hecho, logró una posición ganadora frente a la rusa Kateryna Lagno, pero no acertó con el remate. Por su progresión en los últimos años, parece la más capacitada para retar a la campeona, su compatriota Wenjun Ju, pero ganar un Torneo de Candidatas es una tarea hercúlea.

Resultados del Torneo de Candidatos (2ª ronda): Yesipenko — Nakamura, tablas; Giri — Caruana, tablas; Yi Wei — Praggnanandhaa, tablas; Sindárov — Bluebaum, tablas.

Clasificación: 1º-3ºCaruana, Praggnanandhaa y Sindárov 1,5 puntos; 4º-5º Yi Wei y Bluebaum 1; 6º-8º Giri, Nakamura y Yesipenko 0,5.

3ª ronda (martes): Bluebaum — Yesipenko;Praggnanandhaa — Sindárov; Caruana — Yi Wei;Nakamura — Giri.

Resultados del Torneo de Candidatas (2ª ronda): Anna Muzychuk — Tan, tablas; Lagno — Zhu, tablas; Assaubáyeva — Goriáchkina, tablas; Deshmuj — Vaishali, tablas.

Clasificación: 1ª-8ªAnna Muzychuk, Tan, Assaubáyeva, Goriáchkina, Lagno, Zhu, Vaishali y Desmuj 1;

3ª ronda (martes): Vaishali — Anna Muzychuk;Goriáchkina — Deshmuj; Zhu — Assaubáyeva;Tan — Lagno.