Real Sociedad - FC Barcelona en directo | Remiro evita el gol azulgrana en los primeros minutos

En los primeros minutos, el árbitro ha anulado un gol a cada equipo; a la Real por fuera de juego y al Barça por una falta previa

El Barcelona visita San Sebastián con la obligación de ganar para mantener su distancia de cuatro puntos respecto al Real Madrid, que ganó (entre los pitos de la afición) ante el Levante y se ha puesto a un punto de los culés en la clasificación liguera. En el inicio del partido el Barça ha tenido una clara ocasión de Pedri que ha detenido Remiro, y ha visto un gol anulado por falta previa. El equipo de Flick lamenta la baja de su talismán, Raphinha, que no jugará ante la Real por unas molestias en el muslo derecho. Por otro lado, el conjunto txuri urdin buscará dar la sorpresa para alejarse de los puestos de descenso y confirmar así el cambio de dinámica que está logrando con su nuevo entrenador, Pellegrino Matarazzo, con el que en tres partidos han logrado dos victorias y un empate.