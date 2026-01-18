Real Sociedad - FC Barcelona en directo | Remiro evita el gol azulgrana en los primeros minutos
En los primeros minutos, el árbitro ha anulado un gol a cada equipo; a la Real por fuera de juego y al Barça por una falta previa
El Barcelona visita San Sebastián con la obligación de ganar para mantener su distancia de cuatro puntos respecto al Real Madrid, que ganó (entre los pitos de la afición) ante el Levante y se ha puesto a un punto de los culés en la clasificación liguera. En el inicio del partido el Barça ha tenido una clara ocasión de Pedri que ha detenido Remiro, y ha visto un gol anulado por falta previa. El equipo de Flick lamenta la baja de su talismán, Raphinha, que no jugará ante la Real por unas molestias en el muslo derecho. Por otro lado, el conjunto txuri urdin buscará dar la sorpresa para alejarse de los puestos de descenso y confirmar así el cambio de dinámica que está logrando con su nuevo entrenador, Pellegrino Matarazzo, con el que en tres partidos han logrado dos victorias y un empate.
¡Otra jugada anulada al Barça, esta vez por fuera de juego de De Jong que marca pero con la acción ya invalidada!
¡Jugadón de Lamine Yamal, desplaza a Fermín Torres que llega por banda y no encuentra compañero en el último pase!
¡Golpeo de Dani Olmo en carrera que se marcha desviado!
¡GOL ANULADO! ¡Fermín marcó a placer pero hubo falta previa de Dani Olmo sobre Take Kubo en la acción previa, que dejaba al equipo donostiarra en desventaja! Sigue el empate sin goles.
¡Y HA MARCADO EL BARÇA, PERO PODRÍA NO SUBIR! ¡Llega Fermín López completamente libre en la frontal, no perdona! Pero reclamaban los vascos una falta de Dani Olmo en la recuperación previa... Y EL ÁRBITRO SE MARCHA A VER LA JUGADA AL VAR.
Intenta ahora colocar un remate Dani Olmo que Remiro atrapa sin mucho esfuerzo. Iba flojo.
¡RESPONDE EL BARÇA! ¡Llegada electrizante de Yamal, balón que le queda a Pedri y detiene Remiro el primer lanzamiento, el canario manda arriba el rechace! ¡Pero si acabamos de empezar y ya hemos tenido dos claras!
¡Y NADA MÁS EMPEZAR, GOL ANULADO A LA REAL! ¡Primera aproximación con un centro de Guedes en el que el Barça planta bien la línea, dejando a tres atacantes adelantados! Lo cabeceó dentro Oyarzabal. Era evidente fuera de juego.
¡Y COMIENZA EL PARTIDO! ¡Saca de centro el Barça! El encuentro será dirigido por Gil Manzano.
¡Salen los dos rivales al terreno de juego! La Real Sociedad, de blanquiazul, hace pasillo al Barça como campeón de la Supercopa, con equipación alternativa. Mosaico de la afición donostiarra para su equipo e himno interpretado por el Orfeón.
Antes de que salten los dos equipos al campo hay una actuación especial con tamborrada y el Orfeón Donostiarra en honor al Día de San Sebastián, que se celebra el próximo 20 de enero.
Por parte de la Real, Pellegrino Matarazzo puede convertirse en el cuarto entrenador blanquiazul que no pierde ninguno de sus primeros tres encuentros en LaLiga este siglo, tras Olabe (2002), Denoueix (2002) e Imanol Alguacil (2018).
Hoy el Barça puede conseguir diez victorias consecutivas en LaLiga, algo que no ha logrado desde marzo de 2016 con Luis Enrique (12).
En el Barça serán titulares Joan García, Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde, De Jong, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Fermín, Ferran Torres (4-3-3). Raphinha es la principal ausencia hoy, ataque puro español con Lewandowski y Rashford en el banquillo aguardando su oportunidad.
¡Vamos con las alineaciones! En la Real Sociedad hoy jugarán Remiro, Aramburu, Jon Martín, Zubeldia, Sergio Gómez, Turrientes, Carlos Soler, Brais Méndez, Take Kubo, Guedes, Oyarzabal (4-4-2). Once de gala donde Turrientes le ha ganado la partida en el mediocampo a Gorrotxategi
¡Saludos, bienvenidos al partido de la jornada de LaLiga! ¡Hoy la Real Sociedad, en muy buena forma desde la llegada de Matarazzo, recibe a un Barça con ganas de mantener su ventaja actual en la primera plaza!
