Niepómniachi: “Ahora trabajo mucho más”

“Antes decía que era un jugador profesional, pero no trabajaba como un profesional. Lo hago desde hace dos años”. Esa confesión de Ian Niepómniachi explica por qué ha ganado el Torneo de Candidatos de Yekaterimburgo (Rusia), a pesar de su derrota en la última ronda ante el chino Liren Ding. El duelo por el título entre el ruso y el noruego Magnus Carlsen, campeón desde 2013, se disputará del 24 de noviembre al 16 de diciembre en la Expo Universal de Dubái (Emiratos Árabes Unidos).

Durante años (cumplirá 31 el 14 de julio), Niepómniachi dedicó muchas horas a videojuegos (Dota es su favorito) y deportes electrónicos (sobre todo, Hearthstone). Nadie dudaba de su enorme talento para el ajedrez, demostrado con medallas y abundantes éxitos desde niño. Pero, comparado con los demás miembros de la élite, su dedicación al entrenamiento era mucho menor.

Pero eso ha cambiado radicalmente: “No solo he trabajado mucho en mi preparación técnica y en los aspectos del juego que se me daban peor, sino también en mi rendimiento mental”, explica tras ganar un Torneo de Candidatos “agotador”, aún más de lo normal, porque en cierto modo ha durado más de un año. Niepómniachi reconoció el lunes, tras el empate frente al francés Maxime Vachier-Lagrave que le convertía en aspirante el título porque el neerlandés Anish Giri perdió ante el también ruso Alexánder Grischuk, que la suspensión del torneo el 26 de marzo de 2020, justo en su ecuador, por la pandemia, inmediatamente después de su derrota ante Vachier-Lagrave en la primera vuelta, le vino muy bien. Pero con matices: “Esa derrota fue un momento muy duro. He tenido un año para recuperarme y preparar la segunda mitad con un alto grado de motivación. Pero espero no tener que jugar otro Torneo de Candidatos que dure más de un año, porque estoy cansadísimo. Solo quiero descansar y dormir durante varios días”.

ampliar foto Ian Niepómniachi, este lunes en Yekaterimburgo, tras su triunfo en el Torneo de Candidatos Lennart Ootes/FIDE

El nuevo retador de Carlsen hizo otra confesión: “En vísperas de la reanudación del torneo y durante las primeras rondas tuve muchos problemas para dormir. Por eso busqué el empate directamente a pesar de jugar con blancas en la partida inicial, frente a Giri. Lo fundamental era no volverme loco y no perder ninguna partida”.

Kaspárov: “Giri erró al arriesgar el lunes” Gari Kaspárov, durante un torneo de ajedrez 960 en San Luis (EEUU) en 2020 Lennart Ootes/Saint Louis Chess Club L.G. Quizá no haya nadie tan ducho en decidir la mejor estrategia en los momentos decisivos que Gari Kaspárov, número uno del mundo desde 1985 hasta que se retiró, en 2005. El ruso, de 58 años, que ahora reside entre Estados Unidos y Croacia (y que volverá a jugar el torneo de ajedrez 960 en San Luis (EEUU) en septiembre, sostiene que el neerlandés Anish Giri se equivocó al arriesgar en plan suicida en la penúltima ronda del Torneo de Candidatos, en lugar de esperar a la última. “El error de Giri fue plantear la partida contra Grischuk como si estuviera obligado a ganarla. No lo estaba. Un empate hubiera colocado a Niepómniachi ante la máxima presión posible en la última ante Ding, que es un jugador muy fuerte capaz de ganar a cualquiera. Y para Giri hubiera sido menos peligroso lanzarse con todo frente a Alexeyenko en la última que contra Grischuk en la penúltima”, explicó el excampeón durante una retransmisión en Twitch para lanzar su nuevo portal, Kasparov.com. El excampeón considera que Carlsen “es sin duda el favorito, por su experiencia en duelos por el título” en noviembre, pero con matices: “Niepómniachi ha mejorado mucho en los últimos dos años. Antes era muy impulsivo. Si puede mejorar algo más en los próximos cinco meses, puede ser un rival muy duro para Magnus”. Y subrayó un factor: “En los duelos contra Kariakin [2016] y Caruana [2018], Magnus sabía que era superior a ambos en los desempates rápidos, y por eso no le importó llegar a ellos. Eso no está tan claro frente a Niepómniachi, quien también es muy fuerte en partidas rápidas”. La ampliación del número de partidas de doce a catorce, “es una mejora” para Kaspárov: “Eso quiere decir que el afán por no arriesgar surgirá hacia la décima partida, en lugar de la octava. Lo lógico es que Niepómniachi intente llevar a Magnus a posiciones de gran incertidumbre, porque sabe que es inferior en las más técnicas. Comparado con Kariakin y Caruana, Niepómniachi es menos difícil de quebrar, pero también es más peligroso en el cuerpo a cuerpo”. Kaspárov destacó también la importancia de que Niepómniachi haya contratado al húngaro Peter Leko como entrenador: “Eso explica muchas cosas de su mejoría. Por ejemplo, su elección de aperturas más sólidas”. También remarcó la importancia que puede tener el hecho de que Niepómniachi trabajase como analista de Carlsen en 2014: “Por favor, no me recuerden eso. A mí me pasó lo mismo con Krámnik, que luego me destronó”.

También reveló los nombres de sus ayudantes, a quienes dedicó su triunfo, así como a su doctor y a su novia: “Mi entrenador, desde hace años, es Vladímir Potkin. Y mis analistas han sido Nikita Vitiugov, Ildar Khairullin y Peter Leko”. La inclusión de este último, húngaro, subcampeón del mundo en 2004, es muy significativa porque su estilo ultrasólido es justo la antítesis de Niepómniachi, y contribuye mucho a entender el cambio y la mejoría del ruso.

Niepómniachi se encerró como una almeja cuando empezaron a preguntarle por su duelo con Carlsen, evitando dar cualquier pista. Por ejemplo, a la pregunta de por qué es uno de los poquísimos que tienen un balance favorable frente al noruego, respondió: “Porque le he ganado más partidas que él a mí, es evidente”. Sí profundizó un poco más sobre el problema de que los deportistas rusos están castigados por los abundantes casos de dopaje en ese país, lo que se traduce en que el himno ruso no podrá sonar en Dubái durante la inauguración y la clausura del Mundial: “Eso me preocupa, y lo lamento. Intentaremos buscar una solución”.

Tras su derrota ante Ding en la ronda de clausura, Niepómniachi no parecía especialmente afectado por haber perdido el tercer puesto del escalafón en favor del chino. Ambos comentaron la partida juntos antes los periodistas en un tono cordial, el asiático confirmó que su bajo rendimiento del año pasado en la primera vuelta se debió a las dos cuarentenas que debió pasar (una en China y otra en Rusia), y el ruso atribuyó su derrota a un fallo de memoria, sin entrar en detalles sobre su celebración durante la noche del lunes.

En todo caso, no ha hecho falta recurrir al primer sistema de desempate (resultado particular) entre Niepómniachi y Giri porque el holandés tampoco estuvo nada fino en la última partida, ante el ruso Kiril Alexeyenko, que perdió tras seis horas de sufrimiento. El estadounidense Fabiano Caruana hizo tablas con Grischuk, también seis horas.

Además de la garantía de que al menos cobrará el 40% destinado al perdedor de los dos millones de dólares (1,65 millones de euros) de la bolsa del Mundial de Dubái, Niepómniachi cobrará 48.000 dólares (39.740 euros) por su triunfo en el Candidatos; Vachier-Lagrave, 36.000 (29.803) y Caruana, 24.000 (19.870). El próximo Torneo de Candidatos está previsto para 2023.

Carlsen no ocultó en su primera reacción que el desenlace del Candidatos le satisface (pocos días antes repitió que su rival más temido era Caruana, a quien no pudo ganar ni una de las doce partidas lentas del Mundial de 2018): “Niepo es sin duda un jugador fortísimo. Pero acostumbra a ser muy agresivo, lo que otorga posibilidades a sus rivales. Teniendo en cuenta todo ello, es un adversario muy adecuado para mí”. Ambos se conocen bien porque Carlsen contrató a Niepómniachi como analista en 2014, para el segundo duelo por el título contra el indio Viswanathan Anand. Lo que no está claro es a quién de los dos beneficiará más ese antecedente.

Clasificación final: 1º Niepómniachi 8,5 puntos; 2º Vachier-Lagrave 8; 3º Caruana y Giri 7,5; 5º-6º Ding y Grischuk 7; 7º Alexeyenko 5,5; 8º Wang 5.

