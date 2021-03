Niepómniachi rompe la racha de Carlsen

Ian Niepómniachi es poco ruso: más creativo que técnico, irregular e inestable. Pero cuando está de dulce es capaz de tumbar a cualquiera, incluido el campeón del mundo, Magnus Carlsen, como ha ocurrido hoy (2,5-1,5) en la 1ª manga de semifinales del torneo rápido por internet que lleva el nombre del noruego. El neerlandés Anish Giri domina por el mismo resultado al líder del circuito, el estadounidense Wesley So.

“Me siento muy frustrado porque esta derrota era fácilmente evitable. La situación de jugar obligado a ganar la 2ª manga es nueva para mí, porque suelo ganar la 1ª, pero tendré que gestionarla de algún modo”, explicó Carlsen durante la charla con los comentaristas de Chess24. Curiosamente, Niepómniachi no estaba como un niño con zapatos nuevos: “Lo único bueno es el resultado. Aunque es verdad que he visto un bonito golpe táctico en la partida que he ganado, mi juego no ha sido hoy especialmente brillante”.

Dar el primer golpe es de especial importancia frente a un rival tan peligroso y emocionalmente inestable como Niepómniachi, porque la resiliencia no está entre sus virtudes. Carlsen tuvo ventaja ganadora en el primero de los cuatro asaltos de esta semifinal, pero la dejó escapar, y la lucha, maratoniana, y numantina por parte del ruso, terminó en tablas tras cien movimientos y una hora (lo normal es que dure menos de 45 minutos).

En el segundo, Carlsen introdujo una interesante novedad, con las piezas negras, en la Apertura Española. Niepómniachi disponía de planes para jugar a ganar pero, temeroso de caer en una larga preparación casera del campeón, encontró una combinación que le garantizaba un empate inmediato, que Carlsen asumió con un claro gesto de contrariedad.

Es probable que la suma de esas dos pequeñas frustraciones del escandinavo influyera mucho en lo que ocurrió en el tercero. En una posición muy tensa pero con ligera ventaja para él, Carlsen cometió un error táctico, que Niepo aprovechó lanzándose con fiereza sobre su presa por medio de una espectacular combinación. En realidad, lo único que había cambiado objetivamente era que la posición estaba ahora equilibrada. Pero la acumulación de ligeros infortunios fue ya excesiva para el equilibrio emocional del campeón, quien cometió un error de cálculo mucho más grave poco después y fue castigado sin piedad.

Ganar con negras a un jugador tan fuerte como Niepómniachi cuando a él le basta el empate es un reto de extraordinaria dificultad, incluso para Carlsen. Como siempre, lo intentó y exprimió cada gota de oportunidad, pero no pudo. De modo que el campeón del mundo está obligado a demostrar este viernes que ha superado realmente su bache de los últimos meses. Está jugando, sin duda alguna, bastante mejor que en los torneos anteriores. Pero no todavía a su máximo nivel, lo que da oportunidades a rivales tan capaces como el ruso.

Tampoco hay duda de lo mucho que ha mejorado Giri en las partidas rápidas. Y también en la confianza en sí mismo. Hoy perdió la primera por un error de cálculo cuando tenía una buena posición. Pero So hizo a continuación algo muy discutible desde el punto de vista estratégico y psicológico, y muy criticable en un deportista profesional: buscó descaradamente el empate con blancas, y lo encontró en solo 25 movimientos.

Como si de un castigo divino se tratara, Giri ganó las otras dos partidas de manera inapelable, lo que obliga a So, líder de la clasificación combinada del circuito Meltwater Champions Chess Tour después de tres de los nueve torneos previstos antes de la final, a dar lo máximo de sí mismo, como Carlsen, en la 2ª manga. Este viernes se presenta muy prometedor para los aficionados.

