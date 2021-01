Firouzja deleita, pero no gestiona bien el tiempo

Seguir las partidas de Alireza Firouzja es casi una garantía de fuertes emociones. El juvenil iraní ha tenido hoy posiciones ganadas y perdidas antes de empatar con el noruego Aryán Tari, cuyo compatriota Magnus Carlsen, campeón del mundo, tampoco pudo vencer al neerlandés Jordan Van Foreest. Todas las luchas de la 4ª ronda del torneo Tata en Wijk aan Zee (Países Bajos) terminaron en tablas, incluyendo otra maratoniana del español David Antón, frente al francés Maxime Vachier-Lagrave. El miércoles no se juega.

Siempre se ha pensado que si un jugador plantea la Defensa Caro-Kann no tiene muchas ganas de meterse en líos. Pero esa deducción es errónea con Firouzja, quien casi siempre, en todo tipo de posiciones y contra cualquier rival, busca las líneas más agudas, como si divertirse fuera para él tan importante como ganar.

Hoy no fue una excepción. El asiático, residente en Francia, entregó primero un peón y luego la calidad (diferencia de valor entre una torre y un alfil) a cambio de iniciativa y armonía, todo ello en plena apertura. El tablero no tardó mucho en convertirse en un lío tremendo, más apropiado para jugadores de silicio que de carne y hueso. Dado que el talento de Tari -hijo de emigrantes iraníes- no es tan grande como el de Firouzja, este alcanzó pronto una ventaja que, según las máquinas, era decisiva.

Pero el lío seguía siendo grande, y por tanto requería una precisión y un control de sus emociones y nervios que Firouzja no ha alcanzado todavía, tal como apuntó no hace mucho Carlsen, quien no esconde su gran admiración por el prodigioso persa, al que derrotó en una gran partida de la primera ronda.

De modo que Firouzja no solo no ejecutó a Tari sino que le dio la oportunidad de volcar por completo el resultado, pero el noruego también sufría la presión del reloj, y no vio cómo hacerlo (era muy difícil). Cuando la lucha podía haber continuado bastante más, Tari ofreció tablas y Firouzja aceptó, porque rechazarlas con menos de un minuto para diez movimientos equivalía a jugar a la ruleta rusa.

ampliar foto Jordan Van Foreest y Carlsen, durante su partida de hoy Tata Steel Chess

El campeón del mundo firmó su tercer empate consecutivo (Antón, Tari y Jordan Van Foreest) tras su brillante victoria sobre Firouzja. Pero no está muy molesto por ello: “En la parte final de esas tres partidas podría haber sido más preciso para torturar a mis rivales, quienes en todo caso se defendieron muy bien. Y quiero dejar claro que no tuve ninguna posición ganadora en esas partidas”.

Si hubiera un premio especial para el más trabajador de los participantes, Antón sería un destacado favorito para llevárselo: acumula unas 25 horas de lucha en cuatro partidas. Vachier-Lagrave lo torturó hoy con denuedo (peón de ventaja en un final con cuatro torres), pero el español se mantuvo firme. Nadie merece más que él la jornada de descanso del miércoles.

Resultados (4ª ronda): Vachier Lagrave – Antón, tablas; Tari – Firouzja, tablas; J. Van Foreest – Carlsen, tablas; Donchenko – Wojtaszek, tablas; Duda – Giri, tablas; Harikrishna – Caruana, tablas; Yesipenko – Grandelius, tablas.

Emparejamientos (5ª ronda, jueves): Grandelius - Vachier Lagrave; Caruana – Yesipenko; Giri - Harikrishna; Wojtaszek – Duda; Carlsen – Donchenko; Firouzja - Van Foreest; Anton – Tari.

Clasificación: 1º-5º Caruana, Carlsen, Giri, Harikrishna y Grandelius 2,5; 6º-10º Firouzja, Vachier-Lagrave, Wojtaszek, J. Van Foreest y Yesipenko 2; 11º-13º Duda, Antón y Tari 1,5; 14º Donchenko 1.

Portal oficial (con retransmisión en directo): https://tatasteelchess.com/

