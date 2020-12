Carlsen aprieta y pasa a cuartos, contra Dúbov

Desde una playa del hemisferio sur de ubicación no revelada, Magnus Carlsen cumplió finalmente con lo que se espera de él: pasar a cuartos de final del Airthings Masters, el 2º torneo del circuito de partidas rápidas por internet Champions Chess Tour, organizado por Chess24. Su rival el martes y miércoles (dos duelos de cuatro partidas) será el ruso Danil Dúbov. Los otros tres encuentros: So (EEUU) - Vachier Lagrave (Francia); Nakamura (EEUU) – Aronián (Armenia); y Niepómniachi (Rusia) – Radyábov (Azerbaiyán). Los cuatro eliminados son Pentala Harikrishna (India), Alexánder Grischuk (Rusia), Anish Giri (Países Bajos) y David Antón (España).

“Hoy he jugado mucho mejor que los dos días anteriores, más de acuerdo con lo que debe ser normal en mí, explicó Carlsen, cuyo semblante todavía estaba rojizo y con las ojeras muy marcadas, tal vez como consecuencia de una ligera insolación. Su actuación no fue brillante, pero sí eficaz: no pudo ganar a Grischuk a pesar de torturarlo durante más de cien jugadas; doblegó a Hikaru Nakamura tras un grave error táctico del estadounidense en una posición inferior pero defendible; y firmó un empate rápido con Ian Niepómniachi.

En todo caso, Carlsen tendrá que jugar probablemente mejor que en la fase previa para eliminar en cuartos a Dúbov, uno de los jugadores más creativos del circuito, siempre dispuesto al riesgo. Justo lo contrario de Wesley So, quien solo ha renunciado a los empates sin lucha cuando le han obligado a ello.

La actuación de Antón ha sido peor que hace un mes en el Skilling Open. En esta última jornada, el español perdió ante Nakamura tras calcular imprecisamente una combinación muy larga, hizo tablas sin mucha historia con Niepómniachi y ganó en la última ronda a Levón Aronián tras una fina labor técnica.

Clasificación final de la 1ª fase (once rondas): 1º-3º Carlsen, So y Nakamura 6,5; 4º-5º Niepómniachi y Radyábov 6; 6º Aronián 5,5; 7º-10º Vachier-Lagrave, Dúbov, Harikrishna y Grischuk 5; 11º-12 Giri y Antón 4,5.

