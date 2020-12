El enigma del fútbol: cómo conectar con todo el mundo

José Luis Herencia Robles, Mambrino, quien confeccionó los crucigramas diarios de EL PAÍS desde el 1 de mayo de 2002 hasta su fallecimiento en 2019, ya incluía un pequeño guiño en su primer servicio para este periódico con la consigna de la palabra número seis, vertical: “La canción del equipo”. La respuesta tiene cinco letras. Su sucesor, Agustín Fonseca, Clavileño (Valencia, 1949), lanza con naturalidad una pregunta relacionada con el balón: “En vez de poner ‘Lo que lleva la novia’, puede decir ‘Capitán del Real Madrid”. Y Eduardo Delgado, Tarkus (Madrid, 1961), crucigramista de este periódico desde hace 41 años, suele incluir “abreviaturas de los diferentes equipos de fútbol, de estas que usa LaLiga en las retransmisiones televisivas, como RMA o LEG”. El fútbol compite con todo el abanico de entretenimientos de la sociedad. Se ha metido de lleno en la cultura general y, así, en las casillas y preguntas de los pasatiempos.

La RAE reconoce que un crucigramista es tanto aquel que crea un crucigrama como el que lo resuelve. Un portero rematando de cabeza en el área rival. Para atacar y para defender, para acercar el fútbol a todos los estratos sociales y a aquellos que también tienen otros intereses, en LaLiga crearon un pasatiempo digital, Score Words (Google Play y App Store), una app que simula distintos niveles de palabras cruzadas, pregunta sobre LaLiga, todo en un entorno interactivo y vinculado a los jugadores y equipos del fútbol español. Alfredo Bermejo, director de Estrategia Digital de la organización, apunta: “La penetración del fútbol en la cultura general hace que sea un idioma universal y facilita su vínculo con conceptos de juego que están también en el ADN de casi todos”.

Una muestra de cómo funciona la app Score Words, el nuevo pasatiempo LaLiga.

En LaLiga entienden que gran parte de su audiencia hoy en día se encuentra fuera de los canales tradicionales, tanto de broadcasting como de prensa escrita. “Trabajamos en contenidos adaptables a redes sociales nacionales, internacionales… Vamos desde Twitch hasta TikTok”, explica Bermejo. “Sabemos que nuestros canales digitales tienen picos de tráfico muy altos durante los fines de semana. Los juegos nos permiten tener una línea más estable”, concreta. Así surgió Score Words, disponible en todo el mundo en español, inglés, francés y portugués, tanto en el App Store como en Google Play. Las aplicaciones digitales han ampliado el universo de los pasatiempos, hasta hace unos años patrimonio del papel.

Un boceto de un pasatiempo que Clavileño confeccionó en 1992.

Pasaron ya 35 años desde que Clavileño, cuando las normas comerciales no le permitieron desempeñar como hubiera querido su vocación de arquitecto, decidió profesionalizar su hobby y ganarse la vida creando juegos y pasatiempos de todo tipo. Firma los crucigramas blancos dominicales en EL PAÍS con ese nombre desde mediados de 2019 en honor al apodo de su predecesor que también formaba parte del universo quijotesco. “Me gusta más hacer una cruzada que resolverla”, asegura. “En los años noventa, diseñaba a mano todas mis ideas y luego utilizaba un ordenador Macintosh II FX para dar forma al boceto que después incluías en el maquetador Quark XPress”, recuerda Clavileño, que ha preparado sobre la marcha estos jeroglíficos para adivinar clubes de LaLiga.

Los tiempos cambiaron y ahora Adolfo Soler, programador valenciano de videojuegos de 34 años y fundador de Epic Panda Games, la empresa que creó Score Words junto a LaLiga, desarrolló un algoritmo para automatizar la creación de las palabras cruzadas. El jugador se enfrenta a 800 niveles, que, dice Soler, serán 1500 antes del final de la temporada. "Aunque no hayas jugado a un juego de móvil seguro que jugaste a uno de palabras. Tienes accesibilidad para un público muy grande”, analiza Soler.

Uno de los niveles de las palabras cruzadas de Score Words, el nuevo pasatiempo de LaLiga.

Para LaLiga es una forma de llegar a aquellos potenciales aficionados a los que no les interesa tanto lo que pasa en el terreno de juego. Bermejo agrega: “Queremos ser capaces de potenciar la marca de LaLiga en el mayor número de audiencias posibles. Tenemos unos fans, heavy users, que conectan los 90 minutos de partido, pero queremos ir más allá y vincularnos con otros menos interesados por lo que sucede en el terreno de juego”.

Tarkus, que lleva 41 años haciendo crucigramas —ahora hace el diario— traza el camino inverso. “Suelo meter bastante de fútbol. Deporte y fútbol tienen una terminología bastante rica y son un banderín de enganche importante a la hora de que la gente empiece a hacer crucigramas y se encuentre con palabras de actividades que le gustan”, explica. Al menos una vez a la semana —“si no es VAR es gol, palabras muy utilizadas hoy en día”— incluye un guiño al deporte rey entre sus preguntas. Lo que no revela, emulando a los grandes narradores del fútbol, es de qué equipo es. Tarkus también tiene sus fanáticos y no quiere que ninguno se enfade. Nadie resolverá ese enigma.

Un boceto original de un 'Autodefinido' de Tarkus para una edición del periódico EL PAÍS.

