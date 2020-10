Firouzja lidera tras seis rondas, seguido de Carlsen

Tres victorias por segundo día consecutivo sin muerte súbita. Parece que el innovador sistema (todo enfrentamiento debe tener un ganador) del torneo Altibox Norway Chess en Stavanger (Noruega) estimula mucho la combatividad. El iraní Alireza Firouzja, de 17 años, ganó otra vez al noruego Aryan Tari y es el líder con un punto más (la victoria sin desempate da tres) que el campeón del mundo, Magnus Carlsen, quien se tomó la revancha sobre el polaco Jan Duda, su verdugo del sábado tras 800 días invicto, en la 6ª ronda de las diez previstas.

Quien se siente superior a su rival sabe que llevar el duelo a la muerte súbita (diez minutos para las blancas, obligadas a ganar, y siete para las negras) aumenta las probabilidades de que el pronóstico no se cumpla, y además supone una pérdida de puntos (1,5 para el vencedor y uno para el derrotado) con respecto a ganar la partida lenta. Probablemente ahí esté la causa de que el 72% (13 de 18) de las partidas jugadas hasta ahora haya tenido un vencedor, cuando muchos torneos de élite ni siquiera llegan a la mitad.

Ello también explica que Carlsen, con blancas, y Firouzja, con negras, ganaran de manera impecable, sin dar apenas opciones a Duda y Tari, respectivamente. En el caso del iraní es importante resaltar que, ni ayer ni hoy (la 1ª ronda de la 2ª vuelta repitió las mismas partidas que la última de la 1ª pero con los colores cambiados) se ha lanzado con gran riesgo frente a Tari como suele hacer contra las grandes estrellas. Fueron sendas faenas de aliño, a la espera del error del adversario, limpiamente ejecutadas.

La partida más interesante fue la del armenio Levón Aronián y el estadounidense Fabiano Caruana, derrotado el sábado con blancas, quien se tomó la revancha tras una gran pelea. Aronián estuvo a punto de lograr algo asombroso: salir vivo de una posición complicadísima con muy pocos minutos disponibles; pero la dificultad era tanta, y la presión del reloj tan grande, que sus imprecisiones en las jugadas 34 y 35 fueron suficientes para quedar perdido.

Los cuatro primeros se enfrentan este lunes entre sí: Caruana-Carlsen y Firouzja-Aronián. El estadounidense recibió un sabio consejo del excampeón del mundo Vladímir Krámnik durante la retransmisión en directo de Chess24: “Después de una partida tan intensa como la que has ganado hoy, a mí me costaba mucho dormir; a veces no podía hasta las siete de la mañana, porque mi cerebro estaba demasiado excitado. Lo mejor que puedo desearte es que duermas bien esta noche”. Caruana replicó: “Gracias. Pero es muy raro que yo tenga problemas para dormir. Lo que me preocupa no va por ese lado”.

Clasificación: 1º Firouzja 13 puntos; 2º Carlsen 12; 3º Aronián 11; 4º Caruana 10; 5º Duda 4; 6º Tari 1,5.

