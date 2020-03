No meten goles pero los evitan. Los mejores ‘porteros’ del fútbol son los abogados

Que un equipo anuncie el fichaje de una estrella internacional puede ser un revulsivo para el equipo, una alegría para la afición, un aliciente para la prensa, pero un trabajo extra para una parte esencial del club: el departamento jurídico. "Hay que estar preparados y ser muy eficientes cuando el director deportivo quiere fichar a alguien de Nigeria, por ejemplo, saber gestionar con celeridad permisos de residencia, visados del Consejo Superior de Deportes (CSD), documentos de la embajada, tarjeta de extranjero…”, comenta el director general del CD Leganés, Martín Ortega. Ese despacho, además, es el mismo que debe reclamar el pago de los derechos de formación de jugadores de su cantera que terminan en otros clubes profesionales, gestionar patrocinios, buscar nuevos ingresos a través de las redes sociales o los videojuegos, encargarse de la correcta contratación de personal... Y, con la competición en marcha, también de recurrir las tarjetas que hayan podido ver sus jugadores.

Las tareas de los abogados de los 42 clubes de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank abarcan terrenos muy diversos y, dada la enorme profesionalización que el deporte rey ha experimentado, particularmente en el último lustro, la FUNDACIÓN de LaLiga tiene en marcha un programa para la formación continua de los departamentos jurídicos. No se pueden permitir fallos. "Un error o un acierto jurídico cuando estábamos en Segunda B podía acarrear una responsabilidad que se traducía en pérdidas o ganancias de 3.000 euros; ahora, en la máxima categoría, esos mismos errores y aciertos, pueden suponer cantidades de 30.000 o 300.000".

Todos los equipos, independientemente de su tamaño o presupuesto, deben estar preparados. “Los Encuentros LaLiga de Derecho del Deporte intentan mantener a los clubes al tanto de cualquier novedad en materia legal o reglamentaria, pero también sobre cuestiones económico-financieras o de las oportunidades de crecer que para ellos pueda darse en cada etapa”, explica la directora de la FUNDACIÓN LaLiga Olga de la Fuente. "Estas sesiones mensuales, con juristas y despachos de abogados de primer nivel, son un formato idóneo para el aprendizaje constante que requiere la actividad cotidiana del fútbol de élite. Esta temporada estamos celebrando la séptima edición", apunta De la Fuente.

María José López, directora legal de LaLiga, tiene claro el punto de inflexión. El fútbol profesional español, desde que se estableció la venta centralizada de derechos audiovisuales en 2015, ha pasado a convertirse en una actividad que genera un impacto equivalente al 1,37% del PIB nacional. “Como consecuencia, se han desarrollado procesos de internacionalización y digitalización, lo que lógicamente ha impulsado una necesidad de que cobren relevancia nuevas áreas del derecho: derecho internacional privado, derechos audiovisuales y piratería…”, describe López, que explica que incluso desde LaLiga se impulsa un máster en Derecho Aplicado al Fútbol Profesional para formar a los profesionales que se necesitarán “para construir el futuro de la industria”, recalca.

Antes de ser el director general del Leganés, Martín Ortega hizo carrera sobre el césped pepinero. Compaginó sus años de futbolista con una dedicación igual de entregada en las aulas. Se licenció en Derecho con 22 años, hace poco más de una década, e hizo un máster de especialización en Derecho Deportivo. “Hace unos años era difícil encontrar expertos en esto, hoy hay cada vez más. Se han hecho imprescindibles porque debemos estar bien asesorados antes de cada decisión. La herramienta que pone a nuestra disposición LaLiga es esencial para estar absolutamente actualizados, para saber más, tenemos que seguir estudiando”.

Desde 2011, atestigua Alfonso Fernández de Troconiz, presidente del CD Alavés, ha procurado proveer al club de la mejor asesoría tanto en materia mercantil (contratos no deportivos, de patrocinios, publicidad y marketing o suministros) —“al final esto es una empresa”, afirma— como en cuestiones más propias de la competición. Fernández de Troconiz valora especialmente de los Encuentros LaLiga de Derecho del Deporte la posibilidad de “estar al corriente de novedades legislativas y previsión de modificaciones de las mismas". Y también, la posibilidad de conocer las decisiones que han dictado los tribunales con anterioridad en aspectos que les atañen. "En estas sesiones se nos brinda una oportunidad única. Cuando litigas, siempre lo haces contra otra parte. Es una de una bondad mayúscula poder saber cómo se defendería el contrario, tener de antemano su visión” gracias a la revisión de sentencias.

"La heterogeneidad de las temáticas hace que el interés de los clubes cubra también distintas áreas e interesas profesionales", recalca De la Fuente. "La formación es una de las áreas de actividad de la FUNDACIÓN LaLiga", explica. "Cuando Javier Tebas llegó a la presidencia de LaLiga se propuso convertirla en un referente en esta materia".

El responsable de los contenidos y la programación de los encuentros es Alberto Palomar, director de las jornadas y firma de referencia en asuntos de Derecho Deportivo. “En un mundo siempre cambiante, el deporte profesional de hoy no tiene nada que ver con lo que yo me encontré hace tres décadas, cuando me especialicé en esto. Se ha convertido en una actividad económica muy importante y, como tal, afronta otros retos, una transformación que exige mucha formación y actualidad.

Esos retos, según Palomar, se resumen en tres ámbitos: Financiación y marco fiscal (¿cómo se compite contra el resto de ligas económicamente en un mundo globalizado?), relaciones laborales y nuevas formas de comercialización y marketing (¿cómo pueden lidiar clubes como el Deportivo Alavés o el CD Leganés con la explotación de su imagen de marca en videojuegos o competiciones de eSports?, ¿qué vías y posibilidades les ofrece Internet y cómo se regula esto?).

“El deporte español de hoy es homologable al de cualquier lugar. No tenemos nada que envidiar al resto de grandes ligas. En los últimos años se ha cumplido con Hacienda y con la Seguridad Social, y los niveles de deuda equivalen a los que presentan las buenas empresas", explica Palomar. "Ahora, lo que los clubes piden es seguridad jurídica y rigor por parte de todos, incluidas las autoridades. Sobre un marco pensado y estable es posible construir una actividad seria y de éxito. Solo así podrán los clubes asomarse a lo que puede venir en un futuro próximo sin vértigo y sabiéndose protegidos: el mundo económico y sus formas seguirán penetrando y pronto podríamos ver cómo equipos españoles cotizan en bolsa”.

Conferencias celebradas Desde septiembre de 2019 hasta febrero de 2020 la FUNDACIÓN LaLiga ha organizado seis encuentros distintos con los 42 clubes de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank, jornadas que han tratado un amplio abanico de cuestiones de índole jurídica, bajo la dirección de Alberto Palomar. Han participado los despachos: Pintó Ruiz & del Valle, Baker & McKenzie, Broseta Abogados, Cazorla Abogados, Cuatrecasas, Gonçalves Pereira y DA Lawyers. Las ponencias, entre otros temas, han analizado: la responsabilidad de los clubes por las conductas de sus aficionados según el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS, por sus siglas en inglés); el Estatuto de los trabajadores y la relación especial del deportista profesional; la fiscalidad en las transferencias de jugadores y el caso de la tributación de los futbolistas en Italia; las condiciones de participación en competiciones y la venta de plazas; la doble imposición de futbolistas argentinos y brasileños en sus fichajes por equipos españoles o las posibilidades de futuro de los eSports.

