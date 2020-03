Tras el parón de la Copa y las llamadas ventanas FIBA, Unicaja casi se toma la revancha en la Liga ACB frente al Madrid. El 88-92 final dejó a los aficionados malagueños con buen sabor de boca.

Hace apenas dos meses, al equipo malagueño llegó de un modo parecido Darío Brizuela, jugador hasta entonces de Estudiantes. En ambos casos, la transacción entre entidades fue una compra del jugador a cambio de dinero. Nadie pone en duda la legalidad de este tipo de acciones, que están contempladas en los reglamentos y que son muy habituales en todos los deportes profesionales en Europa. Pero tampoco se podrá poner en duda, mientras esto siga sucediendo, que asistiremos a ligas de dos velocidades.

Una de las primeras cosas que nos llamó la atención cuando el planeta NBA entró en nuestras vidas fue las idas y venidas de jugadores entre las franquicias. La primera sorpresa de entonces, la absoluta ausencia de transferencias económicas en esos intercambios, nos fidelizó para siempre con la dinámica de la relación entre los equipos.

¿Cuánto vale un jugador en la NBA? Creo que ya lo explicamos aquí. Usando el ejemplo de los Raptors hace justo ahora un año, el equipo canadiense tuvo que enviar a Jonas Valanciunas, Delon Wright y CJ Miles y una elección futura del draft de 2024, para convencer a la gerencia de los Grizzlies del beneficio de deshacerse de Marc Gasol. ¿Cuánto vale ahora Axel Bouteille para Unicaja o Darío Brizuela para Estudiantes? Ambos equipos vendedores han recibido solamente dinero de Unicaja, y con ese dinero tienen dos opciones: acudir al mercado o mejorar sus cuentas.

Estas cartas no se escriben para dejar opiniones categóricas sobre asuntos complejos, pero sí para motivar reflexiones. ¿No han escuchado en numerosas ocasiones la expresión de “esta no es nuestra liga” en boca de muchos de nuestros aficionados? Quizá Bilbao acabe jugando los playoff este año, y tal vez Estudiantes pueda salvar la categoría, pero estamos convencidos de que muchos de sus fieles habrán tenido la tentación de usar esa expresión al cruzarse con sus colegas malagueños en los pabellones. La ACB ha querido siempre mejorar, y sabe que una competición entre equipos vendedores y equipos compradores no se sostiene. Es cierto que los objetivos de todos los que juegan una competición no pueden ni deben ser los mismos, pero una permanente lucha de individuos que solo pueden viajar en clase turista frente a otros que viajan siempre en business puede complicar mucho la gestión.

