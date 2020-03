“Queríamos reivindicarnos y esta era una oportunidad única”

Recuperado el liderato, con el golaveragede cara respecto al Barcelona, y decantado el histórico de clásicos en LaLiga del lado blanco (79 a 78), Zinedine Zidane asomó, tras días cariacontecido, relajado por la sala de prensa del Santiago Bernabéu. “Ha sido una semana complicada”, se sinceró el técnico del Madrid, que apareció sin ese ceño fruncido que se le quedó instalado en el rostro después de la derrota ante el Manchester City en la Champions. “Merecimos la victoria por todo lo que hicimos, tanto defensiva como ofensivamente”, analizó el francés, quien incidió especialmente en el apartado de la defensa. “La primera parte fue igualada, pero no hicimos una presión perfecta. Pero en la segunda parte sí presionamos más. Contra estos equipos es lo que hay que hacer, presionar muy bien arriba, si los dejas jugar, corres detrás del balón y eso es muy jodido”, amplió.

“Cumplimos con lo que hemos trabajado durante toda la semana, porque pensábamos que esto se podía sacar adelante. Aun así esta victoria no va a cambiar nada, son tres puntos más, y seguro que tendremos algún otro momento de dificultad durante la temporada por el que nos criticarán. Pero no pasa nada”, añadió el preparador francés, insistiendo también en una de sus ideas más repetidas en sus comparecencias públicas.

“Era una oportunidad única”, reconoció Sergio Ramos, que disputó anoche el 43º clásico de su carrera. “Después de los últimos resultados queríamos reivindicarnos y qué mejor manera que en casa y ante un gran equipo como es el Barça. Era una oportunidad única para depender de nosotros mismos. Son tres puntos importantes pero queda mucho, hay que tener los pies en el suelo”, mantuvo el capitán blanco. “Cuando los resultados no acompañan te sientes en deuda con la afición. Ahora queremos darle una satisfacción con títulos. Estamos muy contentos de haber recuperado el liderato”, completó.

“Estamos orgullosos de levantar cabeza”, se sumó Fede Valverde. “Veníamos de una derrota dura [contra el Manchester City en el Bernabéu], pero era una gran oportunidad para revertir todo”, incidió el medio uruguayo.

A pesar de que los goles del Madrid llegaron por medio de dos futbolistas poco habituados a la purpurina, Zidane se detuvo en felicitar tanto a Vinicius como a Mariano, a pesar de que dejó claro que el rol del segundo seguirá siendo el mismo el resto de la temporada. “Vinicius ha marcado un gol en un partido importante y me alegro por él, por su esfuerzo, y no solo con el balón, defensivamente ha hecho un gran trabajo”, le alabó el francés. “Mariano es el tercer delantero de este equipo y hoy ha tenido una oportunidad y lo ha hecho muy bien. Es uno más del equipo y voy a contar con todos. No ha tenido muchos minutos hasta ahora y me alegro por su gol”, se limitó a decir sobre el hispano-brasileño, que marcó a los 50 segundos de entrar.

Efectividad máxima en la noche sin acierto del pichichi de la Liga, el 10 del Barça, cuya sequía Ramos atribuyó a la defensa blanca: “Messi te crea una incertidumbre constante y hay que estar muy pendiente. Casemiro, Marcelo y yo pusimos en él toda la atención porque si le das espacio vienen los problemas”, dijo.

