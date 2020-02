“Ahora nos lo jugamos todo”

A cuatro días de recibir al Manchester City en el Santiago Bernabéu, y a ocho de que sea el Barcelona quien pise el verde de Chamartín, el Madrid se dejó tres puntos ante el Levante en la segunda derrota de esta temporada en Liga. Lo hizo tras encajar su octavo gol en cuatro partidos, y quedarse sin marcar, también por octava vez esta temporada. “Hemos llegado muchísimo pero nos ha faltado el gol”, reconoció Zinedine Zidane, molesto por ver cómo en su equipo ha dejado escapar cinco puntos en las últimas dos jornadas. “Es jodido, pero es la realidad”, aseguró el francés, que una vez más contuvo su genio en la valoración a pesar de su visible malestar por lo sucedido. “La semana que viene nos lo jugamos todo”, expresó. “Hemos tenido momentos muy buenos durante la temporada. No hay que bajar los brazos, al contrario, hay que pensar que esto lo podemos sacar adelante, con ánimo y energía. Esto es fútbol y las malas rachas pueden pasar”.

El Madrid se esforzó en ataque y centró hasta en 33 ocasiones al área granota, más que en ningún otro encuentro a domicilio. Remató también en 19 oportunidades, logrando que ocho de esos intentos fueran a parar a los guantes de Aitor Ferández. El Levante, por contra, consiguió batir a Courtois en su segundo intento entre palos, con un disparo de Morales que rompía una sequía de seis meses para el capitán del Levante. “Nos ha hecho un golazo”, reconoció Carvajal, que en esa jugada no se encontraba pendiente de la marca del madrileño. “La pegué con el alma. Sabía que me quedaba muy poca gasolina y he pensado en terminar la jugada. La he pegado bien y el balón ha salido muy bien”, reconoció el propio Morales. “Con el gol ha llegado la ansiedad y querer llegar arriba de la manera más directa posible y no era el camino”, analizó Carvajal, que también se refirió a la pérdida del liderato de su equipo en favor del Barcelona, justo una semana antes de verse las caras. “Hace una semana estábamos tres puntos arriba y ahora dos abajo, lo que te demuestra que no te puedes dormir”, amplió el jugador.

De más a menos

“Está claro que hemos ido de más a menos en el partido. Nos ha costado un poco más en la segunda parte, pero repito, llegaron una vez y marcaron un gol. Ahora sabemos que podemos sacarlo adelante y necesitamos la energía de todos. Ahora estamos fastidiados porque es una derrota que no nos gusta, pero el fútbol como siempre te da revancha en tres días. Tenemos que pensar únicamente en esto”, completó Zidane.

Más allá del resultado, el malestar en el banquillo blanco rodeó unas posibles manos de Campaña dentro del área, que el colegiado Hernández Hernández no señaló, y que el VAR tampoco consideró punibles. “Ni el mismo comité de árbitros sabe cuándo las tienen que pitar. Es extraño, ni los propios jugadores lo sabemos”, resolvió Carvajal. “Han sido manos. A partir de ahí tanto el VAR como el árbitro tienen que decidir, pero hay ocasiones que no están claras”, se sumó, por su parte, Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Madrid. “Hay veces que las acciones parecen predeterminadas: Me marcho fastidiado. De este árbitro no me sorprende nada. Yo me fui jodido porque me sacó una tarjeta en el minuto 10. Le pregunté si me podía decir si era algo personal porque es indignante”, indicó Sergio Ramos.

“Hemos defendido bien donde hay que hacerlo, que es en las áreas, y el equipo ha estado sensacional”, apreció Paco López. “En el descanso hemos hablado que teníamos que dar un paso adelante, y en el segundo tiempo el equipo ha creído más en hacerle daño al Madrid”, añadió el técnico del Levante. Esta temporada han logrado derrotar tanto a Barcelona como Real Madrid en su estadio, algo de lo que ningún otro equipo podía presumir desde la temporada 2015-2016, en la que lo logró el Sevilla.

33 centros al área Por alto. El Madrid metió 33 balones al área, su marca más alta en un partido fuera de casa este curso. Remates. El equipo blanco chutó 19 veces en total (ocho a puerta) por ocho intentos del Levante (dos entre los palos). Zidane no ha ganado en sus últimas seis visitas a la Comunidad Valenciana: cuatro empates y dos derrotas. El Levante ha derrotado esta temporada tanto al Madrid como al Barça (3-1). Sin marcar. Al quedarse sin anotar, el Madrid ha cedido ante el Barcelona la primera posición como equipo más goleador en la historia de Primera. Los azulgrana suman 6.151 tantos, uno más que los blancos. El Barça no era primero desde 1962.

