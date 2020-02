Klopp: “El Atlético es una máquina que te estruja”

Jürgen Klopp exhibió su conspicua hilera de dientes en la sala de conferencias del Wanda. Este lunes habían transcurrido ocho meses después de su triunfo en la final de la Champions en el mismo escenario. La risa contagiosa del entrenador del Liverpool abrió la velada. Pero duró poco. El técnico del Liverpool no tardó en ponerse serio en vísperas de medirse al Atlético.

“Jugar con el Atletico es una de las cosas más complicadas en la vida de un futbolista”, dijo. “Realmente es un equipo muy organizado, es una máquina sólida, que te aprieta, te estruja, y obtiene resultados. Es cierto que están en un periodo de transición. Pero no te conceden ocasiones de gol. Lo que han hecho hasta ahora esta temporada no ha sido tan malo y no tendrá nada que ver con lo que harán contra nosotros en la Champions”.

Klopp, de 52 años, es consciente de que no debe lanzar mensajes equívocos a su plantilla, amenazada por la distensión que suele cernirse sobre los equipos que suman victorias a lo largo de rachas insólitamente prolongadas. Los titulares del Liverpool no pierden desde el 17 de septiembre, cuando cayeron ante el Nápoles en el San Paolo (2-0). Un total de 32 partidos entre Premier, Copa y Champions. Demasiados buenos resultados como para no prevenir un descuido, un mal paso ante un adversario que sigue siendo peligroso. Klopp no disimuló su afecto por su homólogo, Diego Simeone, con quien dijo mantener una relación casi epistolar a través del teléfono móvil.

“La gente dice que yo soy emotivo en la zona técnica”, sonrió el alemán. “Yo me situaría en el nivel cuatro de emotividad, y a Diego lo pondría en el nivel 12. Yo en este contexto sería como el policía del parvulario. A mí realmente me impresiona el tiempo que él lleva trabajando aquí. ¡Lleva ocho años para el mismo club! Eso es realmente mucho. Conseguir este nivel de energía durante tanto tiempo es llamativo. Y lo repito: su equipo siempre está organizado al mejor nivel mundial. Nos hemos intercambiado mensajes después de las grandes derrotas y las grandes victorias. Ahora nos encontraremos en una gran competición por primera vez. Estamos muy interesados”.

Klopp dijo que lleva una semana estudiando a su rival. “He visto los 90 minutos de cuatro partidos del Atlético en los últimos cinco días”, comentó, cuando le pidieron su opinión sobre las críticas que recibe el equipo español por sus planteamientos conservadores. “Y no tengo nada que decir a los críticos del estilo del Atlético. A mí el fútbol del Atlético sí me parece atractivo. Es intenso, agresivo, rápido. Tienen un plan es nítido. Tienen una filosofía clara. Quizás en España lo critican porque no es tiki-taka. Como yo no soy español, no entro en este debate: me parece todo bien”.

“Si hay un equipo en el que tienes que estar a tu mejor nivel absoluto en todos los departamentos, ese es el Atlético”, insistió Klopp. “Si no, es mejor que no te presentes. Si trabajas tan duro como puedes tendrás alguna oportunidad. Si no, es imposible. Esa es la razón por la cual han jugado dos finales de Champions en la última década. Ahora han cambiado. Pero tienen experiencia y un gran potencial. Yo veo un equipo. Para mí esto es una máquina verdadera. Pase lo que pase, ellos estarán ahí. Y si no entras al campo totalmente concentrado te encerrarán, te presionarán y te contraatacarán. Si no estás concentrado no vas a rematar ni una vez porque se defienden muy bien”.

“Simeone”, concluyó el entrenador; “ha dirigido al Atlético en los años más exitosos de su historia. Pero si pierdes a Godín, a Grizmann, a Gabi, a Juanfran… Tienes que cambiar el equipo, cambiar de jugadores, acostumbrarlos a tu filosofía…. Eso lleva tiempo y la gente no te lo brinda. Están haciendo una transición pero se han clasificado para la Champions una y otra vez. Seguramente el año que viene lucharán por LaLiga”.

Klopp reforzó la idea que quiere transmitir a sus jugadores para mantenerlos a salvo del conformismo: “Debemos respetar a este rival. No nos sentimos los ganadores de la Champions del año pasado; nos sentimos los aspirantes a ganar este año y queremos estar en Estambul. Queremos demostrar eso”.

