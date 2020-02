Tamara Echegoyen y Paula Barceló, oro en el Mundial de vela

En Geelong (Australia), en la madrugada española, Tamara Echegoyen y Paula Barceló se han proclamado campeonas del mundo de vela en la clase 49erFX. Con este oro consiguen también el pase a los Juegos de Tokio, aunque como las plazas no son nominales (se clasifica el barco), la Federación no ha designado oficialmente la tripulación que competirá en Japón a partir del 24 de julio. "Ha sido un campeonato súper reñido, hemos tenido que dar lo mejor para conseguir el oro", declaró Echegoyen que el lunes cumple 36 años y que fue oro en los Juegos de Londres 2012 (en la categoría clase Elliott 6m (junto a Sofía Toro y Ángela Pumariega) cuarta en Río 2016 junto a Berta Betanzos. La modalidad 49erFX se estrenó precisamente en los Juegos de Río.

Echegoyen ha revalidado el título mundial que logró en 2016 con Berta Betanzos. Ahora lo ha hecho con la mallorquina Paula Barceló en un desafío para ambas tras la lesión sufrida por Barceló en el Mundial del pasado mes de diciembre y que las obligó a abandonar. Ese percance las dejó con pie y medio fuera de la carrera olímpica. Barceló se rompió el quinto metatarsiano del pie derecho y tuvo que pasar por el quirófano.

Yeahhhhhhh! ÉXITO DE LA VELA 🇪🇸. 🥇⛵😍Tamara Echegoyen y Paula Barcelo CAMPEONAS DEL MUNDO 2020 🥇⛵@23energy_ pic.twitter.com/SKnExB07yT — RFEV (@oficial_rfev) February 15, 2020

A Australia llegaron después de una recuperación exprés y partían segundas a dos puntos de las líderes, pero con un tercero y un decimocuarto puesto en las dos mangas finales que han dado paso a la Medal Race (los diez primeros), consiguieron dejar atrás a las británicas Charlotte Dobson y Saskia Tidey, remachando su triunfo con un quinto puesto en la Medal, mientras que sus rivales han sido décimas.

El otro equipo español en esta clase, formado por Patricia Suárez y Nicole Van der Velden, ha llegado 14ª (no entraron el la Medal Race). Echegoyen empezó su camino a Tokio en otoño de 2018. Lo hizo después de dar la vuelta al mundo en vela: la primera española en hacer una Volvo Ocean Race. Competición, que como ella reconoció: "te destroza físicamente". Lo hizo sin más experiencia que la de la vela olímpica, muy diferente a la oceánica. Durante nueve meses compartió 20 metros de barco con otros ocho tripulantes. Recorrieron 45.750 millas náuticas (casi 85.000 kilómetros). No dormía más de tres horas seguidas, su cabeza pensaba en guardias y no en días. Pasó miedo, sueño, cansancio... Aprendió de cero y a marchas forzadas. “Tú te pones un nivel de exigencia, una Volvo lo desborda. Físicamente te destroza. No me di cuenta de donde me había metido hasta que navegamos por el océano Sur”, contaba a EL PAÍS.

Concluida esa experiencia decidió, porque como ella misma reconoce es un "culo inquieto", volver a la vela olímpica y retomar la modalidad del 49erFX, pero con otra tripulante. Berta Betanzos, con la que compitió en Río, dijo adiós a la vela y la Federación empezó un proceso de selección para buscar una nueva compañera de aventura para Echegoyen. Paula Barceló, que tiene 24 años y es licenciada en Medicina, ganó un proceso de selección en el que no sólo se midieron aspectos técnicos y físicos, sino también psicológicos. La modalidad del 49erFX requiere tal coordinación que las dos regatistas tienen que navegar como si fueran una. Llevarse bien y compenetrarse es imprescindible.

Algo más de dos años después de empezar a navegar juntas, han conseguido un oro Mundial. En Australia Diego Botín y Iago López-Marra se ha hecho con la plata en 49er. En la vela (deporte olímpico con más medallas), España ya ha clasificado también al 470 masculino y femenino, el RSX masculino y femenino, el 49erFX masculino, el 49er y Nacra.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.