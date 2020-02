El Levante frena al Leganés y gana por primera vez en 2020

Con dos manotazos muy rápidos, el Levante deshizo la resistencia del Leganés y sumó una victoria por 2-0 que no cataba en las cuatro jornadas anteriores. De paso, los granota le metieron once puntos en la clasificación al Leganés, que, de momento, marca la zona del descenso. Con el triunfo, el Levante se quitó de encima la mancha de ser el único equipo que no había puntuado en 2020. Los granota, además, alcanzaron un hito este curso: Aitor Fernández dejó su portería a cero tras dieciséis partidos encajando goles. Frenazo a la reacción del Lega con Javier Aguirre en el banquillo. Los pepineros siguen sin ganar a domicilio tras 23 jornadas.

LEV 2 - 0 LEG Levante Aitor, Miramón, Vezo, Postigo, Toño García, Campaña, Nikola Vukcevic, Enis Bardhi, Rochina (Óscar Duarte, min. 86), Roger (Morales, min. 78) y Mayoral (Pablo Martínez, min. 91). Leganés Juan Soriano, Omeruo (Siovas, min. 74), Bustinza, Jonathan Silva, Roque Mesa, Rosales (Aitor Ruibal, min. 45), Kévin Rodrigues, Recio, Óscar Rodríguez, Braithwaite y Guerrero (Roger Assalé, min. 58). Goles 1-0 min. 19: Rochina . 2-0 min. 27: Roger . Árbitro José Luis González González Nikola Vukcevic (min. 32), Mayoral (min. 54), Omeruo (min. 22), Bustinza (min. 41) y Kévin Rodrigues (min. 48). Nikola Vukcevic (min. 32), Mayoral (min. 54), Omeruo (min. 22), Bustinza (min. 41) y Kévin Rodrigues (min. 48). Estadio: Ciutat de Valencia

El dique de contención que había levantado Javier Aguirre frente al arco de Juan Soriano lo dinamitaron los zapadores de Paco López en media hora. El costado izquierdo granota agujereó la nutrida defensa pepinera con Toño percutiendo y Rochina y Roger con el fusil al hombro. El primer tanto nació en Toño, que progresó en conducción y lanzó un pase rompe líneas sobre la carrera de Bardhi. El macedonio, muy despierto, interpuso su cuerpo entre el balón y el capitán madrileño Bustinza y, ganador del duelo, asistió atrás sobre Rochina. El cañonero de Sagunto disparó su zurda y embocó. Cuarto gol del centrocampista valenciano este curso, que minutos antes estuvo a punto de marcar un gol olímpico que casi se come el meta visitante.

El segundo llegó minutos después. El Levante, despegando por la pista izquierda, rompió el partido temprano. Condujo Rochina, descargó sobre Toño, y el lateral, instalado como extremo, centró para que Roger de volea hiciera el segundo tanto local y marcara la décima muesca en sus pistolas. El Pistolero encabeza el listado de goleadores nacionales con diez valiosos tantos.

Sin el equilibrio de Radoja, lesionado, la medular azulgrana dominó el partido sin sobresaltos con Vukcevic y Campaña poco exigidos por los medios madrileños, de los que no hubo noticias. En la segunda mitad no hubo nada reseñable hasta el arreón del Lega en el tramo final, más allá del choque, cabeza contra cabeza, entre Omeruo y Aitor Ruibal que obligó a añadir ocho minutos al final del partido. Bardhi, destacado en los locales, filtró otro buen balón de gol que Borja Mayoral pifió delante de Juan Soriano. Morales apareció en el partido en el minuto 78. El Comandante fue suplente por primera vez en el Ciutat de València este curso y tuvo tiempo de darle una asistencia de gol a Campaña, que el andaluz estrelló en Juan Soriano.

El Lega, aturdido, apenas respondió al espumoso inicio de partido granota hasta los minutos finales. Los de Javier Aguirre, inocentes, perdieron un partido de seis puntos ante un rival atascado en la tabla con cuatro derrotas seguidas en 2020. A balón parado se acercaron a Aitor pero sin puntería ni contundencia. Como en un cabezazo de Braithwaite, al rematar una acción a balón parado desde la izquierda, que salió fuera en el minuto 56. El danés, el único que se mostró en el Leganés, se plantó escorado frente a Aitor al final del partido pero el meta desbarató su tiro. Igual que detuvo luego un cabezazo blando de Óscar y un remate de Assalé cuando se abrió el partido como es habitual en el Ciutat de València. El meta granota volvió a brillar.

