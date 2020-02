Cómo llegar a la élite sin tocar un balón

Jaime Lafuente ha llegado a la élite a una edad que se consideraría tardía para muchos futbolistas. A los 25 años, hace tan solo tres meses que ha firmado su primer contrato para incorporarse a la plantilla de un histórico que pelea por volver a LaLiga Santander, el Cádiz CF. Una meta que no se consideraría extraordinaria si no fuera porque el fuerte de este madrileño no son los pases, los regates ni las paradas. De hecho, para llegar a cumplir ese sueño de niñez de llegar al fútbol profesional no tuvo que pasar horas y horas sudando la camiseta y corriendo detrás del balón. A él le bastó con hincar los codos y estar en el sitio indicado en el momento preciso. “Siempre tuve en mi cabeza cómo hacerme un hueco en el fútbol. Estoy cumpliendo un sueño”, explica Lafuente desde las oficinas del club.

La historia de un estudiante de derecho y dirección de empresas que acaba encontrando acomodo en un equipo profesional es cada vez más común. En el vestuario de un club apenas hay sitio para una treintena de personas, pero el crecimiento de una industria que ya roza unos ingresos de 30.000 millones de euros al año en Europa, de acuerdo con datos de Deloitte, está dando nuevas oportunidades fuera del césped. Sin ir más lejos, el Real Madrid tiene más de 300 personas empleadas en áreas económicas, jurídicas o de comunicación, según publica en su web.

Jaime Lafuente en las instalaciones del Cádiz CF. LaLiga

Para dar respuesta al crecimiento de la demanda de gestores para el deporte en general y el fútbol en particular LaLiga creó hace dos años LaLiga Business School, un departamento donde profesionales de distintos campos como Lafuente, desde abogados a economistas y hasta licenciados en marketing, tienen la oportunidad de integrarse en el mundo del deporte. “Nuestro objetivo es convertirnos en una cantera de referencia para los clubes y, en general, para las instituciones deportivas para nutrirlas de personal capaz de afrontar los retos del futuro”, argumenta José Moya, director del departamento.

En el caso de la nueva incorporación del Cádiz CF, su paso por el máster de Dirección, Metodología y Análisis en el Fútbol le ha permitido encontrar unas prácticas que le han abierto las puertas de la dirección deportiva del conjunto gaditano. Allí ha preparado contratos en el mercado de invierno, hace un seguimiento de las estadísticas de los jugadores y atiende a todas las necesidades que éstos puedan tener. Todo un cambio para alguien que hasta hace poco solo había entrenado a los chavales del colegio de Nuestra Señora del Recuerdo de Madrid. “El primer día en la oficina me encontré con Jurado, que ha estado en el Real Madrid, el Atlético de Madrid… Me dije: ‘Madre mía, no sé qué hago aquí, pero sé que esto me encanta’”, confiesa por teléfono.

Alumnos de LaLiga Business School durante una clase. LaLiga

La experiencia de Lafuente es muy similar a la del mexicano Rodrigo Cuello, también de 24 años. Licenciado en derecho y empleado de la Procuraduría General, un órgano del Gobierno mexicano, siempre tuvo claro que “no quería ser uno de esos abogados que está sentado en un escritorio”, explica. Después de mudarse a España durante un año, Cuello ha regresado a su país para sumarse al departamento jurídico de la Liga BBVA MX. Haberse convertido en uno de esos seis de cada diez alumnos que encuentra un trabajo tras pasar por el programa de estudios de LaLiga le ha permitido hacer suyo un lema que, según dice, antes le habría costado imaginar: “No tienes que vestir de mallas cortas para formar parte del fútbol profesional”.

Cada vez son más los que se interesan más por la gran pasión de muchos españoles como una salida profesional. LinkedIn, la red social para profesionales con millones de usuarios, reveló en 2018 que los trabajos relacionados con el deporte rey fueron los más buscados por sus clientes. Ofertas como la de técnico de comunicación de eventos, responsable de comunicación con clubes o asistente ejecutivo internacional obtuvieron entre 5.000 y casi 10.000 solicitudes, todo un récord dentro del portal. Una realidad que es más bien reciente, cuenta José Moya. “Cuando yo acabé la carrera, en 2004, en España solo había dos másteres de gestión deportiva. Ahora en cualquier universidad tienes un programa de educación y deporte. Entre 2012 y 2013 hubo un gran cambio de mentalidad: hay conciencia de que esto es un negocio. Las instituciones deportivas se han dado cuenta de que tienen que incorporar profesionales para alcanzar sus objetivos”.

Explica el director de LaLiga Business School, un departamento que colabora con la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, que hay dos estudiantes tipo que quieren ingresar en ella: jóvenes apasionados por el deporte que buscan su primera oportunidad en este mundo y otros más mayores que tras experiencia en otros sectores van en busca de una reconversión. Durante este año académico, un grupo de 67 alumnos busca su oportunidad en cada una de las tres especialidades de la escuela: derecho, dirección en fútbol y marketing internacional.

Mario Romeo en su puesto de tranajo en las oficinas de LaLiga. LaLiga

Los másteres de LaLiga se desarrollan en un espacio que Pedro Pemartín, coordinador académico del proyecto, considera privilegiado. “Hacer el curso en las instalaciones de LaLiga y en grupos de un máximo de 25 alumnos es un aspecto diferencial y decisivo para acceder a la realidad de la industria desde dentro”, argumenta.

“Estar en la cuna del fútbol español es una experiencia formidable”, reconoce Mario Romeo, que tras pasar por el máster de Derecho aplicado al Fútbol Profesional se ha incorporado como asesor jurídico y administrativo a LaLigaSports, un proyecto a través del cual la institución apoya a 64 federaciones deportivas españolas y a 4.200 deportistas de alto nivel. “Hicimos muchos viajes, pero a mí el que me marcó más fue el de Suiza. Estuvimos en la sede del TAS [Tribunal de Arbitraje Deportivo], pero no solo de visita, también nos dieron clase. Fue muy enriquecedor”, relata Cuello desde Ciudad de México.

Lafuente, por su parte, anima a seguir sus pasos a todos aquellos que aman el fútbol pero no destacan por su destreza en el césped. Orgulloso de defender los colores del Cádiz CF, explica que esa otra cara del deporte rey, la que está fuera de los focos y no sale en los medios, es apasionante: “Aunque no seas el que mete el balón en la portería trabajas en el día a día para que todo vaya bien en el campo. Lo vives igual”.

eSports y gestión de eventos, nuevos cursos LaLiga ampliará su oferta educativa para satisfacer las demandas de un sector "en permanente transformación", defiende José Moya, director de LaLiga Business School. Para ello, anunciará próximamente la presentación de dos nuevos cursos en torno a dos aspectos que cada vez tienen más importancia en la industria del deporte: los eSports y gestión y organización de eventos. Del primer proyecto, enfocado hacia una rama nueva pero de gran proyección, se van a ofertar 25 plazas y va a ofrecer 20 horas lectivas. LaLiga, involucrada en el sector de los videjuegos con la eLaLiga Santander, sumará un plus al mismo: una MasterClass en un Club de eSports y la asistencia a la Final del Fifa 20 Global Series. Asimismo, la institución ha llegado a un acuerdo con Motorpress Iberica, la empresa organizadora de la Carrera de la Mujer entre otros eventos, para impartir un curso de 32 horas con todas las claves para preparar con éxito una gran cita deportiva desde distintas perspectivas: desde su promoción hasta la logística de su producción.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.