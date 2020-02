Quique Setién: “Intentaremos que no nos afecte lo que pasa alrededor”

Cuando Ernesto Valverde se hizo cargo del Barcelona en 2017 a los pocos meses estalló el culebrón de Neymar. Hábil ante los micrófonos, el Txingurri sorteó la tormenta del adiós del brasileño y la rotunda derrota en la Supercopa de España ante el Madrid, a lo que se le sumó el conflicto político en Cataluña, cuando el Barcelona tuvo que jugar a puerta cerrada ante Las Palmas el 1 de octubre, el día que se celebró el referéndum ilegal. Cuatro meses a puro vértigo mediático para el técnico de Cáceres. Quique Setién no tuvo mejor suerte. El 13 de enero, el cántabro asumió el cargo de entrenador del Barcelona después del descuidado despido de Valverde. “Ayer estaba con mis vacas, hoy estoy entrenando a los mejores jugadores del mundo”, aseguró en su presentación. Después de 23 días, Setién ofició de portavoz del club en el momento de mayor tensión entre el vestuario y la directiva.

“Benditos problemas, sigo con la misma ilusión. Si cabe, con más. Uno puede imaginarse que cuando se llega a un equipo de esta naturaleza pasen cosas. A mí me empuja el viento del norte y ese es muy fuerte. No me caigo muy fácilmente. Esto va a ir para adelante, no tengo dudas”, subrayó Quique Setién. El preparador del Barcelona retrasó unos 13 minutos la comparecencia ante la prensa y se mostró seguro, firme en las respuestas y, sobre todo, conciliador. A la espera de la reunión entre el presidente Josep Maria Bartomeu y el secretario técnico, Eric Abidal, Setién intentó traer calma en medio de la tormenta entre Abidal y Messi. El francés acusó a la plantilla de “no trabajar mucho” y el capitán contestó: “Los responsables de la dirección deportiva deben asumir sus responsabilidades”.

“Con los jugadores hemos hablado un minuto de este tema. A mí lo que me interesa es el fútbol. Lo otro son situaciones que no puedo controlar, por lo tanto, no me desgasto. A mí me interesa el fútbol y a los futbolistas también, intentaremos que no nos afecte lo que pasa alrededor”, explicó Setién. E insistió: “Lo único que me interesa es darle a mis jugadores las herramientas para que puedan desarrollar todo lo que tienen dentro. Ya estáis vosotros [la prensa] para hablar de lo que creáis que tenéis que hablar. A mí, habladme de fútbol, por favor. Tengo mucho trabajo para pensar en cosas que no me interesan”.

Sí le debe interesar la plantilla. Cerrado el mercado de fichajes, los movimientos del club dejaron un saldo de cuatro bajas (Todibo, Wagué, Carles Pérez y Aleñá) y ninguna incorporación. Además, el Barça cuenta con tres jugadores lesionados (Luis Suárez, Dembélé y Neto). Así pues, el Barcelona tiene en su plantilla 15 jugadores del primer equipo, por eso, para la convocatoria ante el Athletic (este jueves, a las 21.00 horas en San Mamés), el cántabro se lleva a Bilbao a cinco jugadores del filial. “También es mi responsabilidad. Comparto éxitos y errores. Aquí acertamos y nos equivocamos todos. Es parte del proceso cuando tienes que tomar todo el tiempo decisiones. Claro que me gustaría tener más jugadores, pero me tengo que adaptar y no lamentarme”, expresó.

Sí lamentó la novena lesión de Dembélé. El francés se rompió el tendón del bíceps femoral y estará cerca de cuatro meses de baja. “Me preocupa muchísimo Dembélé. Me preocupa porque es un chaval extraordinario y lo vi trabajar con unas ganas… Va a estar tres o cinco meses sin jugar y eso me duele. Lo demás son cosas pasajeras, no tienen importancia”, dijo Setién. Para relajar a la plantilla, este miércoles por la mañana el técnico realizó un juego con sus jugadores. “Ya lo habéis visto. Podéis reproducir las imágenes. Son ejercicios juegos para divertimos y reírnos. No siempre puede ser así porque las derrotas afectan, pero la plantilla está motivada y con ganas. A nuestra afición le gustará ver a nuestra plantilla alegre y feliz”, concluyó el técnico del Barcelona.

