Lampard condena a Kepa a la suplencia tras dos meses de críticas

Luis Llopis fue el maestro de Kepa Arrizabalaga en Lezama. Cuando el portero subió al primer equipo del Athletic, en 2017, este veterano entrenador famoso por pulir talentos como Keylor Navas igual que otros colegas encargados de tutelar al muchacho desde la federación, se alarmaron ante los rumores que situaban al muchacho en un gran club europeo. Los especialistas consideraron que el guardameta necesitaba tiempo de maduración y que esto pasaba por exponerse a las decepciones. En la vida, pero especialmente en la vida solitaria de los porteros, el contraste entre las expectativas y la realidad supone un tránsito fundamental en la formación del carácter. Si había que sufrir algún golpe, mejor empezar por encajarlo en el Athletic.

LCT 2 - 2 CHE Leicester Schmeichel, Evans, Ben Chilwell, Ricardo Pereira , Caglar Soyuncu, James Maddison, Barnes, Hamza Choudhury, Ayoze Pérez, Tielemans (Praet, min. 79) y Vardy (K. Iheanacho, min. 79). Chelsea Caballero, Azpilicueta, A. Christensen, Rüdiger, Reece James, Pedro (Willian, min. 73), Callum Hudson Odoi, Kante, Jorginho Frello (Kovacic, min. 73), Mason Mount y Tammy Abraham (Barkley, min. 82). Goles 0-1 min. 45: Rüdiger . 1-1 min. 53: Barnes . 2-1 min. 63: Ben Chilwell . 2-2 min. 70: Rüdiger . Árbitro Lee Mason Evans (min. 92), James Maddison (min. 60), Jorginho Frello (min. 55) y Kovacic (min. 75). Evans (min. 92), James Maddison (min. 60), Jorginho Frello (min. 55) y Kovacic (min. 75). Estadio: King Power Stadium

Hoy Kepa, de 25 años, no solo atraviesa una crisis de confianza. Atraviesa una crisis de confianza en el Chelsea, que pagó por él 80 millones de euros en 2018 convirtiéndole en el portero más caro de la historia. Atraviesa una crisis después de que su entrenador, Frank Lampard, dosificase un goteo de críticas antes de dejarle en el banquillo. Este sábado en Leicester (2-2) Kepa fue suplente por decisión técnica por primera vez en la Premier. Su reemplazante, Willy Caballero, no representa el futuro. Tiene 38 años, se planteó retirarse del fútbol hace dos temporadas, y acaba contrato en junio. En Leicester le metieron dos goles: primero Barnes, luego Chilwell. No estuvo mal. Tampoco estuvo brillante.

“Ninguna decisión es fácil”, dijo Lampard tras el empate en Leicester. Venerado en Londres como una leyenda del fútbol local, el técnico se ahorró palabras de ánimo para Kepa. “Cuando se trata de un portero, probablemente pienses los cambios un poco más y un poco más de tiempo, especialmente si alguien parece ser el número uno designado”, explicó, sobre la decisión de elegir a Caballero.

No le han faltado argumentos a Lampard. Esta temporada, la relación de remates recibidos y paradas realizadas sitúa a Kepa como el portero más vulnerable de la Premier. De todos los metas del campeonato inglés que han disputado más de diez partidos con sus equipos, el español es el que ofrece el peor porcentaje de paradas realizadas: 55,56%. Lo que resulta de haber parado 41 de los 72 remates recibidos entre los tres palos. El más certero ha sido Alisson, del Liverpool, que ha parado el 86% de los tiros.

Tampoco le han faltado excusas a Kepa, solo que, a diferencia de su jefe, el futbolista no goza de la posibilidad de ofrecer cuatro conferencias de prensa por semana. El Chelsea se defiende bien colectivamente: solo el Liverpool ha recibido menos remates a puerta esta temporada en la Premier (70). Pero las estadísticas obedecen más al acierto del mediocampo y la generosidad de los atacantes que a la coordinación de los defensas. Kepa ha debido trabajar con una zaga cambiante e inexperta. Unas veces con tres centrales, otras con dos. Ahora con Christensen y Rüdiger; antes con Zouma, Tomori y Rüdiger; y antes con Zouma y Tomori, o Zouma y Guehl.

La inestabilidad de la línea defensiva ha contrastado con los esfuerzos del portero por hacerse entender. Kepa ha aprendido inglés y ha demostrado una gran determinación para hacerse con el mando de una situación que ha acabado por escapársele de las manos.

Tristemente célebre por darle el balón a un atacante del Everton el día de la derrota 3-1 en Goodison Park, el portero español del Chelsea se vio cercado por las críticas desde diciembre. Su entrenador alentó la marea insinuando que tarde o temprano el club debería buscar otro portero. Tras la pobre reacción de Kepa en la jugada del gol decisivo del Newcastle (1-0), el técnico se mostró tibio. “El de portero es un trabajo aislado y difícil porque el foco se posa sobre ti como individuo”, dijo. “Por momentos hizo buenas paradas para nosotros esta temporada, y por momentos dijo que quisiera hacerlo mejor. Es relativamente joven como portero. Puede mejorar, y debería”.

“Kepa es honesto y sabe que ha cometido errores que nos han costado goles”, sentenció Lampard la semana pasada, tras el 2-2 ante el Arsenal en casa.

Para entonces, la decisión estaba tomada. Este sábado Kepa Arrizabalaga salió por el túnel de vestuarios del King Power Stadium envuelto en una parca, tapado hasta las orejas, como si intentara protegerse de la imprevista tarde de sol en el centro de Inglaterra. Sentado en el banquillo junto a Marcos Alonso, otro marginado, tenía un aire distante. A cuatro meses del comienzo de la Eurocopa, el primer aspirante a renovar la portería de España ha quedado señalado de mala manera.

