Banega confirma su marcha del Sevilla a Arabia el próximo verano

Ever Banega pondrá fin a su carrera europea el próximo 30 de junio. El argentino ha firmado un contrato con el Al Shabab de Arabia Saudí por tres años. El club saudí ha realizado una oferta mareante en lo económico y Banega la ha aceptado. A los 31 años, se asegura un gran contrato aunque diga adiós al Sevilla y a la competitividad de LaLiga. Banega, uno de los líderes del vestuario del conjunto andaluz y muy querido por la afición, ha enviado a una carta a la hinchada andaluza en la que confirma su adiós. “Después de más de una década compitiendo en la élite en Europa, he decidido probar una nueva experiencia a partir del próximo verano, un nuevo continente, un nuevo fútbol”, destacó el jugador. “Las cifras que le ofrecen son mareantes y respetamos su decisión porque es un futbolista de los nuestros, que nos ha dado mucho”, afirman a este diario fuentes del Sevilla.

“Cerraré mi ciclo en Europa como quería, en el equipo de mi vida ­-junto a Newells-, mi Sevilla FC, el equipo en el que hice mi mejor juego y en el que he vivido mis mejores experiencias: títulos, regresar a la selección, jugar un Mundial, vivir noches inolvidables como la de Old Trafford…”, aclaró Banega, quien participó el lunes por la noche como uno de los capitanes en la cena donde el Sevilla celebró su 130 aniversario. Banega llegó al club andaluz en el verano de 2014 después de seis temporadas en el Valencia, donde alternó grandes actuaciones con otros ejercicios marcados por la irregularidad. En el Sevilla, sin embargo, ha tenido un rendimiento sostenido y ha sido parte fundamental del equipo que ganó tres torneos de la Liga Europa y jugó tres ediciones de la Liga de Campeones, llegando a los cuartos de final en 2018 tras eliminar al Manchester United. “Aquí aprendí que rendirse está prohibido, aquí encontré un lugar en el mundo para ser feliz… Todavía me quedan cuatro meses para darlo todo y lograr objetivos importantes. Ojalá que ocurra como en 2016, ojalá que me marche tocando plata y jugando finales. Voy a darlo todo para que sea así, como he hecho en los 218 encuentros en los que me he puesto la camiseta del Sevilla”, finalizó Banega.

“Conocíamos esta situación y disfrutaremos de Banega hasta junio. Seguro que nos va a ayudar en estos meses a ser mejor equipo. No tengo ninguna duda de Éver como jugador”, afirmó Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, con respecto a este adiós en diferido de Banega. Se da la circunstancia de que Banega ya se marchó libre en el verano de 2016 al Inter de Milán. Después de un año en Italia en donde tuvo problemas de adaptación a pesar de jugar 28 partidos, Banega regresó al Sevilla. El argentino pasaba unas vacaciones con Iborra, compañero en el club andaluz, y le indicó al valenciano que quería volver al club donde mejor se sintió. El Sevilla pagó un traspaso al Inter de ocho millones de euros y Banega firmó por tres temporadas. En estas dos campañas y media, el argentino ha sido clave en el Sevilla, regresó a la selección de Argentina y disputó el Mundial de Rusia 2018. Banega ha jugado 218 partidos con el Sevilla, con 27 goles. El club andaluz está intentando en estos momentos la contratación de Suso, delantero español del Milan.

