Javier Zamora, nuevo entrenador del Estudiantes: “Voy a tratar de ganar respetando la identidad de este club”

El Movistar Estudiantes, colista de la Liga Endesa con cuatro victorias y 14 derrotas, 11 de ellas en las últimas 12 jornadas, ha confiado en Javier Zamora para intentar escapar de una crisis que rebrota de forma recurrente en el club del Ramiro de Maeztu en la última década. El entrenador madrileño, de 35 años, sustituye al serbio Aleksandar Dzikic, que vivió su particular Lost in Translation en Madrid, con la misión de resucitar en las 16 jornadas restantes a un equipo despersonalizado y deprimido. Zamora llega al banquillo estudiantil después de una exitosa carrera como forjador de talento en las categorías de formación. Doble oro europeo con la selección sub-16, en 2018, y con la sub-18 de Usman Garuba y Santi Aldama el pasado verano, el nuevo técnico colegial llegó a Magariños en 2015. Desde entonces, ha trabajado con los equipos de EBA y Júnior del club y, esta temporada, era ayudante de Dzikic, que fue destituido el martes, días después de recibir el respaldo del presidente Fernando Galindo.

“Había que cambiar la dinámica. Hasta el último segundo, todo el mundo se merece realizar su labor con el máximo apoyo del club. Pero no es una buena situación ir muriendo poco a poco. Había que tomar la decisión con todas las consecuencias, pero el apoyo a Dzikic fue total hasta el último día”, explicó el director deportivo Willy Villar antes de que Javier Zamora tomara la palabra. “El trabajo del equipo hasta ahora ha sido bueno, pero hay veces que trabajas bien y los resultados no aparecen. Para tener el premio que esta plantilla se merece tenemos que tener una mentalidad ganadora. Hay que cambiar el estado anímico, jugar sin miedo, con ambición y con la responsabilidad de defender la camiseta como esta institución merece”, señaló el nuevo técnico en su mensaje de presentación. En las últimas 10 temporadas han desfilado por el Magariños nueve entrenadores (Luis Casimiro, Pepu Hernández, Trifón Poch, Txus Vidorreta, Diego Ocampo, Sergio Valdeolmillos, Salva Maldonado, Josep María Berrocal y Aleksandar Dzikic) y 80 fichajes de bagaje desigual y escaso recorrido. En este tramo el equipo no ha superado el 11º puesto. Zamora asume el cargo con la misión de escapar de la quema.

¿Oportunidad o marrón? Le preguntaron. “Lo que es, es una responsabilidad. Es vedad que no son las mejores circunstancias del mundo, pero ha llegado el momento así y quiero asumir esa responsabilidad porque además creo que el equipo va a salir adelante. Estoy convencido de que lo vamos a lograr”, resolvió antes de lanzar varios guiños a la cantera y las esencias de Estudiantes. “Este club tiene una identidad y yo, como entrenador, voy a tratar de ganar respetándola. Esa identidad pasa por poner a los chicos en la cancha y no tener miedo a que puedan demostrar lo que valen. Somos un equipo de cantera y lo hemos demostrado a lo largo de toda nuestra historia. Ahora no vamos a ser menos”, explicó Zamora. “He trabajado muchos años con la cantera, con los chicos de la generación del 2000 y, aunque son muy jóvenes y están empezando, tienen una gran educación deportiva. Están educados en defender al equipo y en aprovechar la oportunidad que tienen de ser profesionales, otros que han trabajado igual o más que ellos no tienen la oportunidad de estar en el primer equipo. Confío mucho en ellos y sé de lo que son capaces”, añadió.

Promesas como Adams Sola (base-escolta madrileño de 19 años), Nacho Arroyo (base chileno de 19 años), Dovydas Giedraitis (base lituano de 19 años) —ya aportando en el primer equipo—, Gilad Levy (pívot israelí, de 17 años y 2,15m), Emil Stoilov (pívot búlgaro, de 17 años y 2,08m), los nacionales Rubén Domínguez (escolta, 16 años), Héctor Alderete (alero, 17 años) y Ángel Comendador (base de 18 años), y los cedidos Álex Tamayo y Andriy Grytsak ya conocen el método de Javier Zamora. “Cambiar el estado mental de los jugadores es parte del trabajo del entrenador. Lo más difícil de asumir durante este tiempo es haber hecho un gran trabajo durante la semana que luego no se ha traducido en resultados. Esa mochila hace que, cuando los partidos se complican un poco, ves demasiado lejos la victoria. ¿Cómo se soluciona eso? No podemos mirar más atrás y tenemos que tener una mentalidad de pensar solo en el próximo partido, de pensar solo en ganar y de no darle vueltas al pasado ni a las derrotas que llevamos. Ya no hay tiempo para excusas. Hay que demostrar que tenemos equipo para revertir esta situación”, desarrolló el entrenador antes de finalizar hablando del partido de este domingo y de las esperadas incorporaciones para ayudar en el rescate.

“¿Llegarán fichajes? En algunos puntos necesitamos alguna incorporación que nos pueda ayudar. Pero confío en todos los jugadores que hay en la plantilla y con ellos más los jóvenes iremos al partido del domingo a ganar al Unicaja dando la imagen que este club merece. La mentalidad es afrontar el partido como si fuese una final, porque eso es lo que es para nosotros”, cerró Zamora. Su primer examen, el domingo a las 18.30 en el WiZink Center, ante el Unicaja de Darío Brizuela y Jaime Fernández, alumnos aventajados del Ramiro de Maeztu.

