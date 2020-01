El Athletic elimina al Elche en los penaltis

La Copa no da tregua. El nuevo formato de partido único sigue provocando sobresaltos para los equipos de Primera, obligados a jugar, además, en el campo del rival de inferior categoría. El Mallorca ya quedó eliminado ante el Zaragoza y Osasuna sufrió una barbaridad para eliminar al Recreativo, un Segunda B. No iba a ser menos el duelo entre el Athletic y el Elche, que acabó con empate a uno al finalizar el tiempo reglamentario y la prórroga, con lo que la eliminatoria se decidió en los penaltis, donde se impuso el Athletic (5-4). El Elche lo tuvo en su mano después de dos paradas de San Román, pero el conjunto vasco sobrevivió. Eso sí, Herrrín detuvo un penalti decisivo a Iván Sánchez adelantándose de manera clamorosa. No hay VAR en esta ronda y el penalti no se repitió.

El conjunto que dirige Pacheta es el noveno clasificado de la Segunda División y demostró que es un grupo muy competitivo, llevando al límite a los de Garitano. El Athletic se plantó ante el Elche con un equipo que mezclaba titulares y suplentes. Esta última condición tienen futbolistas como el meta Herrerín, Núñez, Balenziaga, Vesga, Lekue y Beñat, con elementos como Córdoba que no habían sido convocados en los últimos cuatro partidos. El Athletic comenzó muy metido en el partido y se adelantó en el marcador a los cinco minutos de juego gracias a un tanto de Williams. San Román, el portero local, salvó a los 19 minutos ante el delantero vasco, que pudo hacer el segundo. A partir de ese momento, el Athletic desconectó y el Elche fue aumentando sus prestaciones. De hecho, logró el empate después de una gran jugada de Josán por la banda derecha. Su centro templado fue rematado por Fidel para hacer de cabeza la igualada.

El Athletic perdonó

El Athletic lo intentó en la segunda mitad y Raúl García contó con una clara ocasión. No obstante, la mejor opción fue para el Elche en el minuto 86. Óscar Gil, con todo a favor, lanzó fuera. Con el 1-1 se llegó a la prórroga. Pacheta dio entrada al goleador Nino, pero las mejores opciones en la prórroga fueron para los vascos. Raúl García, Villalibre y Núñez gozaron claras ocasiones para hacer el segundo gol en la segunda parte de la prórroga. Hasta Íñigo Martínez estuvo a punto de anotar desde su campo en un gran lanzamiento. El Elche aguantó y se llegó a la tanda de penaltis, donde se impuso el Athletic con un lanzamiento detenido de manera ilegal por Herrerín. El conjunto alicantino lo tuvo cerca, pero no pudo rematar a su rival cuando lo tuvo todo a favor en la tanda decisiva.

