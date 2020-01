Ibiza - Barcelona en directo, sigue la Copa del Rey en vivo

Sigue en directo el partido de la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey a partido único entre el Ibiza y el Barcelona. El equipo azulgrana no contará con Messi, Piqué y Busquets, que se quedaron en Barcelona. Además, el Barça no puede contar con los lesionados Luis Suárez y Dembélé. Sin embargo, Quique Setién apuesta por un once con varios titulares. Neto, Semedo, Rakitic, Lenglet, Griezmann, Sergi Roberto, De Jong, Junior, Carles Pérez, Riqui Puig y Ansu Fati saltarán al campo en Ibiza.

Juan I Irigoyen https://twitter.com/ibizaud/status/1220033383067111424?s=20 22/01/2020 18:29 Juan I Irigoyen Ya conocemos el once del Ibiza. 22/01/2020 18:28 Juan I Irigoyen https://twitter.com/ibizaud/status/1220009475936931840?s=20 22/01/2020 18:21 Juan I Irigoyen https://twitter.com/FCBarcelona_es/status/1220019405943377921?s=20 22/01/2020 18:20 Juan I Irigoyen https://twitter.com/FCBarcelona_cat/status/1220026254298099712?s=20 22/01/2020 18:09 Juan I Irigoyen Sin Messi y Piqué, con descanso, ni el sacionado Busquets, ni los lesionados Dembélé y Luis Suárez, este es el once por el que apuesta Quique Setién para enfrentar al Ibiza. 22/01/2020 18:08 Juan I Irigoyen Bienvenidos al directo del partido de la Copa del Rey entre el Ibiza y el Barcelona de dieciseisavos de final a partido único. 22/01/2020 18:05 Juan I Irigoyen Buenas tardes. 22/01/2020 18:05

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.