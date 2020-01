Zidane: “En ataque marcamos la diferencia con cualquiera”

Poco dado a la batalla dialéctica y consciente como es de que los ánimo en su rival estaban fuera de control, Zinedine Zidane trató de esquivar el enfrentamiento hasta que no tuvo más remedio que desplegar esa diplomacia tan suya que, en realidad, siempre esconde ideas muy claras. “La jugada del primer gol suyo la vi, es un bloqueo y hay falta. El árbitro lo ve en el monitor y pita falta”, describió con tranquilidad el técnico del Madrid. “En la segunda para él no hay mano, aunque hay mano, porque también la vi [el balón golpea en Munir cuando esta en el suelo]. Por eso no entro nunca a valorar todas estas cosas. Sobre lo que pasa en el campo son los árbitros los que están ahí y quienes deciden. A veces a favor tuyo y otras en contra”, amplió el francés.

Se le notó mucho más cómodo a ZZ a la hora de referirse a Casemiro, bigoleador en el partido (y por primera vez en sus siete temporadas en el Madrid), el único jugador blanco sobre el césped con la mirilla bien afinada ante la portería de Vaclik. “Al final los dos goles de Case… no es algo habitual pero me alegro por él. Sabemos que en posición ofensiva podemos hacer la diferencia con cualquier jugador”, apuntó el francés, que lo situó por delante de Kroos y Modric en el tramo final del partido en una maniobra que resultó tremendamente eficaz. Denotó, eso sí, su sorpresa el técnico francés por la clarividencia en la maniobra del primer gol del brasileño, con ese remate picado tan preciso después de recibir el taconazo de Jovic. “El segundo gol que marcó [de cabeza a centro de Lucas] puede ser más de su estilo, pero el primero, que se va de segunda línea es un poco…”, y dejó ahí su descripción antes de añadir seguramente “sorprendente”.

“Quiero destacar el trabajo de todo el equipo”, señaló el propio Casemiro. “Hemos tenido enfrente a un gran rival que ha jugado muy bien, y que tiene a un entrenador que sabe a lo que juega. Hay que felicitarlo porque ha sido un partido de muchísimo trabajo”, añadió el goleador, que destacó lo complicado que le resultó a su equipo generar superioridad en la primera mitad. “Nosotros queremos tener el balón pero no podemos hacerlo todo el partido. Aunque hemos demostrado que estamos bien y conseguir estos tres puntos es algo importante. El año pasado también tuve la oportunidad de marcar, pero me quedo con el trabajo de todo el equipo”, remachó. Con sus dos dianas, las últimas ocho del Madrid han provenido de jugadores que no son delanteros (Varane, Isco, Modric, Kroos y Casemiro), y ya iguala al alemán y al croata con cuatro en la tabla de anotadores.

