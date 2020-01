Messi, sobre el futuro de Valverde: “Sí, hay plena confianza en el míster”

“Sí, hay plena confianza en el míster”, resolvió rotundo Messi; “es normal que cuando no se consiguen los objetivos la gente hable. Tenemos que estar unidos y ser un grupo fuerte. Es una situación difícil. Ya pensamos en la segunda vuelta [de LaLiga]. Tenemos mucho que mejorar. Estamos primeros, no hacemos buenos partidos y hay que seguir recuperando el juego. Hoy dimos un paso adelante, más allá de la derrota”. Luis Suárez también defendió a su entrenador: “No es culpa suya. Es una situación nuestra. El entrenador no tiene ninguna culpa”.

Guillermo Amor, portavoz del Barcelona, fue el primero en asegurar que el club está satisfecho con el trabajo de Ernesto Valverde después de que la emisora catalana RAC1 asegurara que en la reunión de la junta del próximo lunes se hablaría de la situación del técnico extremeño. “Solo pensamos en el partido. Seguimos adelante, estamos contentos con la plantilla y con el entrenador”, dijo el exjugador del Dream Team. “Los entrenadores nos movemos siempre con la idea de trabajar y darlo todo en cada partido. Sabemos cómo es el fútbol, siempre hay inestabilidad en los conjuntos cuando no se dan los resultados. Se hablará de esto como se hablará de otra cosa. Nada que un entrenador no puede controlar. Yo me dedico a lo mío”.

Valverde regateó hablar de su futuro. También de los pitos cuando el speaker mencionó su nombre. “No me he percatado”, dijo Valverde. En cambio, habló del VAR. Al Barcelona, por intermediación del vídeoarbitraje, le anularon dos goles. “En la jugada del fuera de juego de Arturo Vidal, no parecía que estuviese en posición incorrecta. Te dicen que es por un milímetro y tiene que ser así. Es muy difícil que dos jugadores estén en una línea perfecta. Se supone que es para que todo sea más justo”, dijo el preparador del Barcelona.

Valverde se marchó convencido de que el conjunto azulgrana fue superior al Atlético. “Ha sido un partido que hemos dominado. Quizá en los primeros minutos nos costó entrar en juego, pero después lo hemos dominado. Incluso nos repusimos al gol. Fue un partido completo salvo esos detalles. Teníamos el partido controlado y en dos jugadas nos dieron la vuelta”, analizó el Txingurri.

La estadística favorecía a Messi y al Barcelona. Desde que Simeone se sentó en el banquillo del conjunto colchonero se había enfrentado en 26 oportunidades ante el Barcelona, y solo había conseguido dos victorias. Sin embargo, ambos triunfos habían sido en eliminatorias directas, en la Champions League de las temporadas 2013-2014 y 2015-2016, en las que escaló hasta la final justamente ante el Real Madrid, su rival el próximo domingo en la final de la Supercopa de España en Arabia Saudí. Messi, que tiene al Atlético de Madrid entre sus víctimas predilectas, también tenía ganas de una nueva final. Sin embargo, el argentino, que sumó su gol 31 en 40 partidos oficiales ante el conjunto rojiblanco, se quedó con las ganas.

Lo intentó Messi y el Barcelona. La derrota, para los azulgrana, estuvo en “los pequeños detalles”. “No sé”, se arrancó Griezmann cuando le preguntaron cómo analizaba la remontada del Atlético; “igual fue por errores nuestros. Yo fallé un pase a Sami [Umtiti] que terminó en un gol de ellos”. El francés continuó con su reflexión: “Ellos estaban mejor de piernas en el final del partido. Hay que trabajar y mejorar. Esas pequeñas cosas te hacen perder un partido, una final o una Champions”. Ernesto Valverde también habló de los fallos de su equipo. “Lo cierto es que los goles del Atlético vinieron en jugadas aisladas. El primero fue nada más sacar del centro. Todos los goles siempre son errores. Lo que buscas con el juego es procurar los errores del rival. Con el Atlético no te puedes descuidar. No solo se trata de acertar las ocasiones, sino también que no te acierten. En algunos momentos no estuvimos bien y tuvimos pérdidas”, zanjó el técnico del Barcelona.

