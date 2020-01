“Courtois nos ha salvado en dos o tres ocasiones”

Le pidieron a Zinedine Zidane un análisis en rueda de prensa por el hecho de dejar la portería a cero por cuarto partido seguido, sin embargo, el entrenador francés, lejos de aprovechar el balón botando y sacar pecho de las bondades defensivas, advirtió: “Pero sufriendo mucho. Hemos sufrido en la primera parte, el rival nos ha apretado bien, nos ha costado salir con el balón. Hay que aceptar estos partidos. Lo interpretamos bien y fuimos un equipo, que es lo importante en estos campos. Estaban hablando de que empezamos mal el año y hoy empezamos bien”.

El mérito de no encajar en Getafe fue de Courtois, un muro este sábado, autor de cuatro intervenciones. Claves fueron las que dejó antes del descanso: una a disparo de Arambarri y otra a un cabezazo de Cabrera. “Nos ha salvado en dos o tres ocasiones en la primera parte. Ha sido decisivo”, admitió el técnico blanco. “Es mi portero, así que para mí es el mejor”, añadió. “La primera [parada] es la más difícil”, analizó el propio guardameta. "Lo tira muy fuerte con el empeine. No veía bien la pelota porque tenía a Casemiro y Militao por delante de mí. Es una parada de reflejos, muy fuerte. La segunda [a Fajr] es la más fácil. La tercera era un cabezazo desde muy cerca, yo la empujo muy fuerte para que no haya rebote. Esa fue importante porque, si no, igual había un empate en el descanso".

Sobre la falta de gol que ha lastrado a los blancos en los partidos previos, y con 0-3 en el canasto, pidió calma. “Hay que estar serenos ante la portería. Hoy Rafa [Varane] ha marcado dos [el primero fue en propia puerta de David Soria] y eso significa que tenemos muchos recursos”, valoró. El defensa francés reconoció que el encuentro fue un "combate". "Era un día para luchar, pelear, y es lo que hicimos. No encajamos goles y es el trabajo de todos. Cuando estamos juntos y peleamos, vamos a por todo", apuntó. En los dos goles tuvo protagonismo. En el primero porque iba a cabecear el centro de Mendy cuando David Soria se la metió en su portería y en el segundo porque él fue el autor. De nuevo, de cabeza, a pase de Kroos. Ocho de las 14 dianas que ha marcado en su carrera en el Madrid han sido por los aires. En el debe de cara a puerta, otra vez Vinicius, que con todo ya sentenciado, en el descuento de seis minutos, se quedó a oscuras delante de Soria.

En el bando contrario, Bordalás, que nunca había encajado con el Getafe una derrota tan contundente, lamentó que se repitiera el “guion de otras veces”. “Nos ha faltado acierto porque hemos tenido ocasiones claras. Merecimos más, nos vamos con una sensación de impotencia. Tiene mucho mérito haber plantado cara”, señaló. “Tras un magnífico primer tiempo, nos fuimos al descanso 0-1 por una acción desafortunada. Y luego, como el día del Barcelona, un despiste en la marca y Varane hizo el segundo”. El delantero Jaime Mata también lo achacó a la falta de acierto. “Un error nuestro nos ha penalizado”, concluyó.

Con el mercado de fichajes de invierno ya abierto, el encuentro entre presidentes sirvió también para negociar cesiones. El máximo dirigente del Getafe, Ángel Torres, reconoció ante las cámaras de Movistar que había vuelto a pedir a Brahim a su homólogo Florentino Pérez. "Ya lo hicimos en su día y lo he vuelto a hacer hoy, porque además es un jugador que al entrenador [Bordalás] le gusta", reveló Torres. "Por el Madrid no habría problema y podría ser, pero parece que el jugador por ahora no quiere salir, así que vamos a ver. Pero sí, es un jugador que nos gusta".

