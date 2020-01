Ibrahimovic: “Quiero que San Siro bote otra vez”

El Milan recibió este jueves a su flamante fichaje invernal, el sueco Zlatan Ibrahimovic. El delantero, que lucirá el 21 en la camiseta rossonera, afronta su segunda etapa en el club italiano tras el paso entre 2010 y 2012. “Esta es mi casa, quiero ayudar”, expresó el ariete, que recientemente se desvinculó de Los Ángeles Galaxy y al que la entidad milanesa abonará 3,5 millones de euros hasta final de temporada, con la posibilidad de ampliar el vínculo en función del rendimiento.

“Mi objetivo es ayudar al club y al equipo para mejorar nuestra actual situación. En lo individual, solo quiero dar lo mejor posible”, afirmó el delantero, de 38 años y que previamente también jugó en el Malmoe, Ajax, Juventus, Inter de Milán, Barcelona, PSG y Manchester United. Por la mañana, el futbolista fue recibido por un centenar de aficionados en el aeropuerto y por la tarde posó ante los medios tras pasar el reconocimiento médico y firmar el contrato.

“Recuerdo cuando llegué aquí hace años. He vuelto y estoy feliz. Siempre he dicho que ésta es mi casa y finalmente he vuelto. He pasado por varios equipos, pero finalmente estoy aquí y eso es lo importante. Estoy ansioso por estar en San Siro, ver a los aficionados y espero hacer saltar aún el estadio salte como la primera vez”, indicó el nórdico.

Tras una charla con su nuevo técnico, Stefano Pioli, el sueco se entrenó en la ciudad deportiva de Milanello durante 45 minutos con el objetivo de ponerse a punto. Dentro de tres días, el Milan recibe a la Sampdoria y a Zlatan le gustaría disfrutar de algunos minutos.

