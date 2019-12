El Betis eleva a Joaquín como mito

El Betis consagró a Joaquín como uno de sus mitos. El futbolista, de 38 años, recibió el homenaje de más de 10.000 béticos que acudieron a un Benito Villamarín engalanado para la ocasión. Delante de otras leyendas de la historia del Betis, como Rafael Gordillo y los campeones de Copa de 1977 encabezados por Julio Cardeñosa, José Ramón Esnaola y Javier López, el club quiso escenificar la renovación del delantero hasta 2021. Joaquín estará en la primera plantilla verdiblanca hasta casi cumplir los 40 años. Al acto, muy emotivo, acudieron la totalidad de los miembros de la primera plantilla, incluido Aleñá, quien ya realizó su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros. También asistieron los componentes del cuerpo técnico, encabezado por Rubi, así como compañeros de Joaquín del plantel que conquistó la Copa del Rey en 2005 y jugó la Liga de Campeones con el Betis, caso de Juanito, Arzu, Doblas, Varela y Rivas. Joaquín, estando en activo, forma ya parte del muro de las leyendas del club andaluz.

“Joaquín fue la estrella de aquella generación. Nosotros le decíamos que se iba a retirar el primero porque se hartaba de pasteles y no se cuidaba”, afirmó Juanito, capitán del equipo campeón de Copa del Betis en 2005 y amigo de Joaquín. “Nos ha retirado a todos y lo más asombroso es que sigue compitiendo. Además de su genética especial, supo cuidarse para seguir adelante. Espero que pueda seguir incluso más allá de 2021”, añadió Juanito. “Eres el ejemplo a seguir para todos los canteranos”, afirmaba Fabián en un vídeo, canterano del Betis y actual jugador del Nápoles y de la selección española.

“Joaquín se ha convertido en un mito más de la historia del Betis. Es la bandera de esta institución y creo que le queda cuerda para rato porque ha adquirido un gran conocimiento del fútbol. Tiene un gran talento y sabe dosificarse. Llegará sin suda a los 40 años en el Betis”, admitió, por su parte, Julio Cardeñosa, jugador del Betis desde 1974 a 1985, campeón de Copa en 1977 y uno de los jugadores más importantes de su historia. “A Joaquín lo vamos a tener hasta 2022. Habló mucho con él y estoy seguro de que así será. Siempre le digo que no te retires hasta que no puedas más”, afirmó Rafael Gordillo, jugador del Betis en dos etapas, de 1976 a 1985 y de 1992 a 1995. Ganó cinco Ligas con el Madrid. “Si quieres batirme necesitas otra temporada más”, indicó José Ramón Esnaola, el futbolista de la historia del Betis con más partidos oficiales. El meta vasco jugó 460 choques entre 1973 y 1985 con el Betis. Joaquín lleva ya disputados 413, batiendo ante el Atlético de Madrid a los propios Gordillo y Cardeñosa (412). “Joaquín tiene la gran virtud de saber estar en cada momento. Es un líder que sabe cuándo toca reír y cuándo toca trabajar”, aclaró Andrés Guardado, segundo capitán de la plantilla andaluza.

Los datos de Joaquín superan el ámbito del Betis para convertirse ya en una de las leyendas del fútbol nacional. El futbolista cumplió ante el Atlético en la última jornada de Liga su partido número 772 en sus 20 temporadas consecutivas como futbolista profesional, marcando en todas y cada una de ellas. Este mismo curso, después de anotar tres goles al Athletic, el primer triplete de su carrera, se convirtió en el jugador más veterano de LaLiga en hacerlo, batiendo en este registro a Alfredo Di Stéfano, que lo hizo en 1964. Joaquín lleva 535 partidos en LaLiga. Es el quinto de todos los tiempos por detrás de Buyo (542), Eusebio Sacristán (543), Raúl (550) y Zubizarreta (622). Además de en el Betis, Joaquín ha jugado en el Valencia, el Málaga y la Fiorentina. Además, jugó los Mundiales de Corea y Japón 2002 y Alemania 2006, así como la Eurocopa de 2004. Ha sido 52 veces internacional, anotando cuatro goles con la selección española.

Joaquín se emocionó en diversas partes del homenaje que recibió del Betis. “No me puedo acostumbrar a tener y devolver tanto cariño. Me siento un privilegiado y agradezco a mi familia, a todos mis compañeros y al Betis y su afición todo lo que me han dado”, indicó el propio jugador.

