Zidane: “No veo necesario fichar un delantero”

Al poco de comenzar el partido, cuando ya se habían producido algunas ocasiones a favor del Madrid, Gaizka Garitano, entrenador del Athletic, protestó con rabia e indignación al cuarto árbitro. No era por ninguna jugada concreta, sino porque había sido apercibido por encontrarse dando indicaciones fuera del área técnica. Su enfado, morrocotudo, no estalló debido a que su infracción estuviera injustificada, sino porque su colega, Zinedine Zidane, se encontraba en la misma situación pero sin reprimenda. El técnico francés se movió con la misma electricidad para tratar de enviar todos los balones que caían por su zona de nuevo al campo, y ganar así la eterna batalla contra el tiempo. Pero de nada sirvió. El Madrid se despide del 2019 con su tercer empate consecutivo, el segundo a cero tras el del clásico, en una primera vuelta en la que suma hasta cuatro (Atlético, Betis, Barcelona y Athletic) algo que no había sucedido en los 90 años de historia de la Liga.

“Estoy muy decepcionado por mis jugadores, nos ha faltado otra vez el gol”, lamentó Zidane tras el duelo. “Es verdad que en el fútbol hay que meterla”, prosiguió. “Hemos tenido tres o cuatro ocasiones en la primera parte, que si marcas el partido puede ser diferente. Hay que estar tranquilo, esto es fútbol, hay rachas, y son dos partidos solo sin marcar. El trabajo se ha hecho fenomenal otra vez, especialmente en la parte defensiva”, amplió el técnico del Madrid. Con doce goles encajados (los mismos que el Athletic), solo el Atlético, con once, ha recibido menos. La última vez que presentó está marca tras 18 jornadas fue en la temporada 1987-1988, con Paco Buyo en la portería. “El empate nos deja un mal sabor de boca porque venimos de dos partidos muy intensos”, se sumó Courtois, que también lamentó la mala suerte de su equipo en la portería contraria. “Hemos enviado tres balones al palo y luego el portero también tiene su mérito. Son dos puntos perdidos, pero bueno, hay que seguir”, amplió el belga.

Sin embargo, tras completarse el primer año completo sin Cristiano, el balance final arroja 42 tantos menos que con el portugués en el anterior periodo (100 a 142). “Cristiano es un tío que mete 40 o 50 goles al año, eso lo echas de menos obviamente, pero lleva ya año y medio que no está aquí, no hay que pensar en eso”, comentó Courtois. “No voy a pedir un delantero a los Reyes Magos”, aseguró, tajante, Zizou. “No veo necesaria la incorporación de otro delantero. Nos falta solo seguir con lo que estamos haciendo. Cuando volvamos al trabajo esto lo vamos a superar con tranquilidad. Hay que seguir con lo que estamos haciendo a todos los niveles”, señaló el técnico, como fórmula contra la ausencia de gol. “No creo que haga falta fichar un delantero, veo bien a Benzema y Jovic. En los entrenamientos hacen golazos. A veces, en los partidos no salen”, se sumó el portero belga. “Hoy la pelota no ha querido entrar, pero al final hay que estar tranquilo. Tenemos un equipo de calidad, sabemos que podemos marcar, esto lo vamos a cambiar desde la paciencia y le vamos a dar la vuelta”, resolvió Zidane.

“La verdad es que llevarte un punto de aquí y dejando la portería a cero no es fácil. Además de la fortuna de que ellos han tirado a los palos. Nos llevamos un puntito de un trabajo colectivo muy importante”, señaló, por su parte, Gaizka Garitano. “En el primer tiempo perdimos mucho balón y el segundo, corrigiendo eso, hemos sufrido mucho menos. Hemos acabado con buenas sensaciones y muy enteros”, amplió preparador rojiblanco.

