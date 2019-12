Zidane, sobre Guardiola: “Es el mejor entrenador del mundo”

Con el último partido el año asomando, este domingo contra el Athletic en el Bernabéu (21.00, Movistar LaLiga), Zinedine Zidane ha tenido una mañana reflexiva este sábado en Valdebebas, con repaso de la progresión del equipo desde el principio de la temporada, y también de su propio lugar en el gremio de los entrenadores. "Es verdad que soy un entrenador atípico, diferente", dijo en una comparecencia en la que también empleó tiempo en devolver las cortesías de Guardiola que van preparando la eliminatoria de Champions de febrero.

"Zidane es uno de los mejores. La admiro", dijo el martes el técnico del Manchester City. El francés ha ido este sábado un poco más allá: "Es el mejor entrenador del mundo, lo ha demostrado durante toda su carrera", aseguró sobre su homólogo.

Aunque de quien más habló fue de sí mismo, reflexiones para las que encontró pie incluso en una pregunta sobre el papel del VAR en el clásico del pasado miércoles ("el pasado es pasado", dijo), que derivó en la respuesta más personal: "Yo tengo mucho margen de mejora como entrenador. En la vida vivimos para mejorar las cosas, en familia igual. Hablo de eso para decir que siempre podemos mejorar las cosas. También como jugador. Yo dejé el fútbol con 34 años, aquí en el Madrid, y hasta el último día estaba mejorando cosas. Pienso que uno, si piensa así, puede ser la hostia; cada uno en su papel. Si tú piensas que a los 20 o 30 ya está, se acabó, no vas a mejorar en el campo como entrenador o como persona. Jodido, eh", concluyó.

Lo que no acepta es que, pese al margen de mejora que se reconoce, le quede todo por hacer, y quiso atajar las habituales alusiones a su suerte, o su flor: "No voy a decir que estoy harto de que se piense eso, pero me parece un poco torpe tener que demostrar todo el tiempo nuestro trabajo. Lo importante en el fútbol es ser constantes. Luego, tácticamente, podemos hablar mucho. Puede que haya gente que digan que son mejores que yo tácticamente, que son especialistas. Yo no veo la táctica como el resto de las personas. Para mí la táctica es un estado de forma, un estado de mente. Lo importante sobre todo es la ambición. Para la gente que dice que jugamos un 4-4-2, sinceramente, no jugamos un 4-4-2. Cada uno tiene su forma de pensar. Lo más importante son las ganas de jugar", explicó.

Y a él jugar le gusta, y el parón de las vacaciones que llega después del partido de este domingo no es lo que más le apetece. "Es la norma", dice de las vacaciones. "Hay otros sitios donde se juega, pero aquí no se juega", casi lamentó mirando a la Premier. "Tengo la suerte todos los días de levantarme y hacer mi pasión. Eso es lo que me lleva todos los días a estar contento", confesó.

