Valverde: “No pensamos en otra cosa que no sea el partido”

Ernesto Valverde busca aislar a sus jugadores del entorno político que envuelve al clásico de este miércoles. “Estamos al tanto de lo que ocurre, pero estamos acostumbrados a que haya mucha expectación”, arrancó el técnico del Barcelona. Sin embargo, reconoció que la atención es “especialmente” mayor en este clásico. “Sabemos lo que se comenta, pero lo que más nos preocupa y ocupa es el partido. Lo otro es algo que no podemos controlar. Estamos centrados en lo que nos toca. No pensamos en otra cosa que no sean los 90 minutos”. El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ya se había expresado de manera similar a su homólogo azulgrana. “Tenemos que poner nuestra energía en el terreno de juego y pensar que se va a jugar. El resto, lo de fuera, podemos estar una semana hablando de eso. Nosotros, ponemos nuestra energía en el campo. Nada más. Vamos a jugar un partido”, dijo el preparador francés.

El Barcelona y el Real Madrid, como también los árbitros, se concentrarán en la previa del partido en el Hotel Sofía, a menos de un kilómetro del Camp Nou. Una coincidencia nunca vista en una cita de máxima rivalidad deportiva, provocada por la convocatoria de la plataforma independentista Tsunami Democràtic, que ha anunciado para la tarde del miércoles un acto multitudinario en el Camp Nou. “Nos dijeron que salgamos juntos del hotel y lo haremos. No hay que explicar más cosas. Lo importante es jugar el partido”, dijo Zidane. El Madrid no altera su plan de viaje. El Barça, en cambio, sí. Los jugadores de Valverde acostumbran a encontrarse directamente en el campo en los partidos que juegan en Barcelona. “Es un pequeño cambio, no es muy significativo. Es algo que hacemos cuando jugamos fuera de casa. No es ningún problema para nosotros”, subrayó Valverde.

La plataforma independentista tiene previsto reunir a cerca de 25.000 personas, según sus organizadores. Su idea consiste en dar a conocer a todo el mundo la situación de “excepcionalidad” que vive Cataluña y en hacer visible en hacer visible en las gradas y en el campo el mensaje Spain, sit and talk (España, siéntate y habla). Sin embargo, Tsunami Democràtic ha subrayado que su intención no es “suspender ni bloquear” el duelo entre el Barcelona y el Real Madrid. “La gente se puede expresar siempre que haya respeto. Eso es lo que pedimos. Respeto para los que estamos en el campo y para las aficiones contrarias. Entendemos que el fútbol tiene que ser algo que una, no que separe”, pidió Valverde.

El clásico que inicialmente estaba programado para el 26 de octubre se aplazó para este miércoles como consecuencia de los disturbios en Barcelona tras conocerse la sentencia del juicio del procés. Valverde, en su momento, se había mostrado en contra de atrasar el partido. “Prefiero jugar el clásico, con civismo todo puede funcionar”, había asegurado. Este martes insistió en el mismo concepto. “En aquel momento pensaba que lo mejor era jugar y estoy convencido de que vamos a jugar. No va a pasar nada. La gente se puede expresar en un sentido u otro y tenemos que estar preparados para jugar”, aseguró el técnico azulgrana.

Valverde intentó centrar su energía en el juego. “Si el partido se hubiese jugado hace dos meses hubiese sido igualado y este también lo será. En aquel momento íbamos dos puntos arriba y ahora estamos igualados porque el Real Madrid metió un gol en el minuto 95”, dijo el técnico. El Barça y el Madrid están empatados a puntos en lo más alto de la tabla. “Todavía estamos en la primera vuelta, quedan muchos partidos. A cualquiera de los dos equipos le gustaría quedar por delante. No hay distancia, Estamos los dos muy igualados”, cerró el técnico del Barcelona.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.