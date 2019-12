El Liverpool sufre para asegurar el liderato del grupo en Salzburgo

Las cuotas no solo existen en los videojuegos. Cada equipo, en cada partido, dispone de una reserva cuyo destino señala el límite entra la victoria y la derrota. Llámense vidas. El Salzburgo agotó sus vidas antes del minuto 57. Se le escaparon cuando Hee-Chan y Minamino se quedaron mano a mano con Becker y no superaron al portero. Se consumieron cuando Haland remató al palo. Se perdieron cuando Henderson en la primera parte, y Lovren en la segunda, tocaron la pelota con la mano en el área del Liverpool y ni el árbitro ni el VAR dictaminaron que aquello debía interpretarse como penalti. Ahí se quedó fuera de la Champions el sorprendente Salzburgo. Ahí se clasificó el vigente campeón, el Liverpool, que vivió en el lado oscuro durante 57 minutos. El tiempo que tardó en salir del purgatorio, evitar encajar, meter el 0-1 como quien vuelve a respirar, y encauzar una victoria que le permite clasificarse como primero del Grupo E por delante del Nápoles.

RBS 0 - 2 LIV Salzburgo Cican Stankovic, Ulmer, Wöber, Rasmus Nissen Kristensen, Onguene, Junuzovic (Patson Daka, min. 67), Enock Mwepu, Minamino, Dominik Szoboszlai (Majeed Ashimeru, min. 89), Erling Braut Haland (Masaya Okugawa, min. 74) y Hwang Hee-Chan. Liverpool Alisson, Trent Alexander-Arnold, Virgil Van Dijk, A. Robertson, Lovren (Joe Gomez, min. 52), Naby Keita (Divock Origi, min. 86), Henderson, Wijnaldum, Salah, Roberto Firmino (Milner, min. 74) y Mane. Goles 0-1 min. 56: Naby Keita . 0-2 min. 57: Salah . Árbitro Danny Makkelie Mane (min. 50). Mane (min. 50). Estadio: Red Bull Arena Salzburg

El tortuoso camino del Liverpool en la fase de grupos se retorció en la última jornada. Desde la primera jugada, cuando desde el estadio San Paolo de Nápoles llegaron noticias de jaleo. Enfrentado al Genk en el otro partido del Grupo E, el polaco Arkadiusz Milik, que lleva tres años languideciendo en Italia, metió un hat trick entre el minuto tres y el 38.

Asegurada la clasificación del Nápoles, el Liverpool se vio obligado a salvar al menos un empate. No le resultó nada sencillo. El Salzburgo es un equipo pujante, desinhibido, bien surtido de jugadores capaces en todas sus líneas. Desde el portero, Cican Stankovic, a su delantero centro, el rubio Haland. El conjunto austriaco operó como una unidad de demolición a partir de la presión incansable y el despliegue masivo. De alguna manera, el Salzburgo se puso el traje del Liverpool. Desde el primer minuto. Empezó golpeando.

Takumi Minamino no se demoró. Este agudo mediapunta japonés, dinámico y habilidoso en la elección de los pases, dejó solo a Haland ante Becker en las maniobras iniciales. Sintiéndose amenazado en su campo, el Livepool salió en largo. Cada balón que pillaba Van Dijk, cada vez que Henderson oteaba el horizonte, cuando Alexander-Arnold o Robertson podían pensar con la pelota en el pie, la respuesta conducía al pase de 50 metros, a ser posible en diagonal, a la zona donde se presume que corren Salah o Mané, más liberados. Poco pudieron correr.

El Salzburgo no se dejó intimidar. Donde no alcanzó su defensa llegó Stankovic, ágil y rápido para desmontar situaciones que anunciaban el gol. Además de hostigar al Liverpool cada vez que intentaba organizar el más mínimo ataque elaborado, este equipo de aluvión se reveló por su excelente cuidado de la pelota. La deriva alteró las costumbres del Liverpool. Como vieron que no podían con el ritmo que les imprimían, los jugadores de Klopp optaron por hacer algo que rara vez tienen que hacer en la Premier: empezaron a intentar esconder la pelota con pases hacia atrás. A ver si así cansaban a sus enérgicos rivales.

Al descanso, el Salzbugo contabilizó siete tiros a puerta por dos de su adversario. El atasco se deshizo al filo de la hora de partido. Con el Salzburgo medio disperso por el efecto del cansancio, el Liverpool armó una de sus jugadas patentadas: lateral-lateral-extremo. Gran parte de los goles del líder del campeonato inglés provienen de maniobras que implican un cambio de juego de Robertson a Alexander-Arnold, o viceversa. Esta vez fue Alexander-Arnold quien cambió de frente. El escocés conectó con Mané, y el senegalés reventó a la defensa cuando bajaba desencajada por la basculación. Keita cabeceó el centro de Mané. Fue gol.

Rota la resistencia física y moral del Salzburgo, la sentencia no tardó ni un minuto en emitirse. Henderson jugó en largo por la banda derecha y, superado el portero en la salida, Salah embocó un disparo imposible cuando ya alcanzaba la línea de fondo. El egipcio lo celebró eufórico con sus compañeros. Aliviados por fin de garantizar su permanencia en el torneo después de una fase de grupos que los llevó al límite.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.