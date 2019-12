Joaquín, hasta los 40

Aurelio Sánchez no dudaba en repetirlo en los albores de la carrera de Joaquín Sánchez. “Joaquín jugará hasta los 40 años”, afirmaba el padre del capitán del Betis, propietario del bar de El Puerto de Santa María, El Chino, en cuyos aledaños Joaquín dio sus primeras patadas a un balón. El niño quiso ser torero, pero acabó siendo futbolista. Muchos años más tarde y entre risas, cuando se plasmó su regreso al Betis, Aurelio iba más allá: “La longevidad y el buen físico de Joaquín se deben a que su madre le dio la teta hasta tener más de seis años”. La realidad es que el capitán y emblema del Betis sigue siendo protagonista en el club andaluz a sus 38 años. En esta carrera contra el tiempo, el extremo sigue batiendo registros en su 21ª temporada consecutiva en la élite. Por ejemplo, la web oficial de la entidad verdiblanca apuntó que después de anotar un gol de penalti frente al Mallorca en la última jornada llegó a los 100 tantos en su carrera profesional, que se inició en la temporada 2000-01 con el Betis en Segunda. Joaquín ha hecho 53 goles con el Betis; 30 con el Valencia; 10 con el Málaga y siete con la Fiorentina. Según el estadístico Fran Martínez, Joaquín jugó en Mallorca su partido 769 de clubes.

“No le recuerdo una lesión grave. Realmente tiene una genética espectacular y una capacidad de recuperación increíble tras los partidos”, afirma Tomás Calero, jefe de los servicios médicos del Betis durante 26 años, hasta 2018. Joaquín ha jugado en el club andaluz en dos etapas. De 2000 a 2006 y ahora de manera seguida desde 2015. Con este regreso, el portuense se puso al nivel de los otros dos grandes mitos de la historia del Betis: Luis del Sol, que retornó en 1972 después de jugar una década en el Madrid, la Juventus y la Roma; y Rafael Gordillo, quien en 1992 volvió al Betis tras militar siete temporadas en el Madrid.

Joaquín ha vuelto a jugar en Europa con el Betis y está sorprendiendo al cuerpo técnico de Rubi por su implicación y rendimiento. De hecho, ha jugado al menos 25 partidos en cada temporada desde 2015. En la actual, lleva ya 14 y ha anotado tres goles. “Puedo decir con rotundidad que Joaquín va a jugar sin problemas hasta los 40 años al máximo nivel. Está rindiendo muy bien y los datos así lo demuestran”, afirma Marcos Álvarez, preparador físico del Betis. “Todos los registros de velocidad, resistencia y demás parámetros de Joaquín en los partidos son como los de Fekir (26 años). Con eso está dicho todo”, recalca Álvarez.

Joaquín tiene 38 años y contrato hasta junio del año próximo. El Betis y el jugador ya han pactado las condiciones para una próxima renovación al menos por un año más. De esta forma, Joaquín seguiría jugando en la élite hasta casi los 40 años, edad que cumplirá en julio de 2021. Al jugador le vino muy bien la etapa de Quique Setién en el banquillo bético. Su forma de jugar le aliviaba de muchos esfuerzos. Ahora, con otro sistema, Joaquín ha vuelto a sorprender por su capacidad de sacrificio y adaptación a lo que le pide Rubi. El futbolista, además, es el líder del vestuario y desde esa posición ha contribuido a acercar posiciones entre la plantilla, donde algunos de sus miembros añoraban a Setién, y el entrenador. Como la reunión que tuvo lugar en la semana previa al duelo ante el Celta el 30 de octubre. Ahí nació un Betis que ha obtenido 10 de los últimos 15 puntos.

Joaquín, cuya renovación se puede anunciar en las próximas semanas, fue premiado por LaLiga y el diario As por ser el jugador en activo con más partidos en la competición española (532). Es el quinto de todos los tiempos por detrás de Buyo (542), Eusebio Sacristán (543), Raúl (550) y Zubizarreta (622). El bético suma 216 victorias en LaLiga, siendo el futbolista con más triunfos en la historia de la competición sin haber jugado nunca en el Barcelona, Madrid o Atlético. “Es que Messi no tiene mi físico”, afirmó Joaquín en tono de broma cuando se le preguntó en la 13ª Edición de los Premios AS por las palabras sobre una futura retirada del argentino en su discurso tras obtener su sexto Balón de Oro. Más de 19 años después de su estreno en la primera plantilla del Betis, Joaquín quiere más. Por lo menos hasta los 40 años, como vaticinó su padre. “Amo el fútbol por encima de todas las cosas. Es un privilegio disfrutar de este deporte y me gustaría seguir haciéndolo”, añadió el futbolista, quien disfruta en un Betis que en dos semanas ha anunciado la renovación de Canales y Andrés Guardado.

